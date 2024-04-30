Долганский: В матче с Полесьем пропустили даже не с полумомента, а из ничего

Главный тренер "Ворсклы" Сергей Доолганский подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Полесьем" , в котором его команда проиграла 0:1.

– Если банально ответить, мы не забили свои моменты и пропустили даже не с полумомента, а из ничего. Это если коротко. Я просто хочу сказать: если мы сможем достойно пройти через все эти испытания, которые выпали на нашу команду – она будет гораздо сильнее, и молодые игроки просто повзрослеют, понимаете? Значит, эти испытания нам нужны, и мы должны пройти их. Какие-либо комментарии давать именно по эпизодам даже нет смысла.

– Испытание – это отсутствие результата? Шесть матчей – один зачетный балл.

– При добротной игре мы пропускаем из ничего мячи, и это не первая игра. Я считаю, это для нас какое-нибудь испытание, с которым мы должны справиться.

– Схема в пять защитников – это, возможно, подготовка к "Шахтеру"?

– Это подготовка была к этой игре. "Шахтер" будет у нас через две игры, тогда уже будем решать, как против них играть.

– Замена Мякушко в перерыве по какой причине?

– Во-первых, он был не совсем здоров, были определенные проблемы. И он был на желтой карточке, мы понимали, что по такой игре в любой момент может быть удаление.

– Почему Ковталюка не выпустили спасать игру?

– У нас есть конкуренция в линии нападения. Могли пойти ва-банк совсем, но решили так.

– После прошлого матча с "Колосом" вы говорили, что подопечные должны нести ответственность за свои действия на поле. Сегодня вы видели ответственность в их действиях?

– У меня нет претензий к футболистам. Мы хорошо играли. И контролировали все и были моменты. Все результат. Хорошо играть и побеждать – это разные вещи. Я поблагодарил команду за игру. Вы видели, что все относились к игре очень серьезно и делали свое дело так, как это нужно делать.

– Главный матч теперь – кубковый?

– Да еще впереди две игры. Еще мы не решили задачу по чемпионату.

– А какая задача у "Ворсклы"?

– Вы видели, сколько зачетных баллов у команд, которые находятся в зоне вылета? Мы не так уж далеко. Так что надо сначала спокойно окончить чемпионат, а потом уже думать о Кубке.