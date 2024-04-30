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Назаренко: это была тяжелая игра, но я счастлив что мы победили. Сегодня на стадионе было много людей, которых мы не могли подвезти

Премьер-лига
Обновлено

Комментарий автора единственного гола в матче

Назаренко: это была тяжелая игра, но я счастлив что мы победили. Сегодня на стадионе было много людей, которых мы не могли подвезти

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ сыграли матч "Полесье" - "Ворскла". Поединок закончился победой житомирян со счетом 1:0. Автор гола Александр Назаренко после матча дал комментарий относительно игры своей команды:

"Эмоции очень положительные, я очень счастлив, что мы наконец-то победили дома. Сегодня на стадионе просто было много болельщиков и мы не могли их подвести. Поэтому эта победа для Житомира. Это была тяжелая игра, со стороны вам не показалось - на поле это тоже чувствовалось. Было очень жестко, это "неприятный" соперник. о таких играх говорят: кто забьет, тот победит. Так и произошло. Но гол ни мы, ни Ворскла пропускать не хотели. В таких матчах, если ты пропускаешь, то потом очень трудно забить. Они и мы защищались, мы пытались открыть их оборону, но и они делали то же самое. В конце именно нам удалось. Думаю, что гол, который я забил - он на 80% Эмиля Мустафаева, потому что он все сделал. Мне осталось только подставить правую ногу и слава Богу, я забил. У нас сейчас фокус на чемпионат и каждая игра - как финал", - сказал автор забитого гола Александр Назаренко.

Напомним, что Александр Назаренко летом 2023 года перешел из "СК Днепр 1" за 200 тысяч евро. В нынешнем сезоне вингер "волков" провел 15 матчей в УПЛ, забил два гола и отдал один ассист

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Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
Официальный сайт Полесья
Опубликовал: Андрей Мартыник
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