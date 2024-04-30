Лунев - о 3:0 с Металлистом 1925: Игра Кривбассу давалась уже с первых минут

Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал домашнюю победу в 26 туре УПЛ над "Металлистом 1925" (3:0).

- Максим, поздравляем с голом и победой. Сегодня все удалось?

- Наша задача - каждую игру выходить и работать на максимуме. Игра "Кривбассу" давалась уже с первых минут. Поэтому результат полностью закономерен.

- После финального свистка болельщики вас буквально не хотели отпускать. Как опишешь эти эмоции?

- Очень приятно, очень благодарен всем. Видим, как болельщики любят команду, и хотим их благодарить классной игрой и результатами. К сожалению, после игры не всегда успеваем пообщаться со всеми и раздать автографы, потому что спешим в раздевалку. Но команда тоже ждет таких встреч и совместных фото. Спасибо, что приходите на стадион и болеете за ФК "Кривбасс", мы это очень ценим.

- После первого тайма счет был 3:0. Судьба матча уже была решена?

- Не совсем. Да, преимущество было большим, но нужно было выйти с тем же настроем, спокойно отыграть второй тайм. В принципе мы это и сделали, - сказал Лунев.