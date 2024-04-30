  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ван Леувен: Я не получал официального предложения от Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Леувен: Я не получал официального предложения от Полесья

Премьер-лига

Нидерландский тренер признался, что знаком с владельцем команды Буткевичем

Ван Леувен: Я не получал официального предложения от Полесья

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, при каких условиях он будет готов снова возглавить клуб УПЛ, а также прокомментировал возможность своего назначения в "Полесье".

– Предположим, какой-то клуб из УПЛ захочет сделать вам предложение. Какие для вас основные критерии должны быть этого предложения?

– Во-первых, у клуба должны быть амбиции. Многие клубы в Украине хотят развивать и создавать инфраструктуру для развития футболистов. У нас должно быть совпадение по амбициям для успеха.

Это то, что я ищу. Я не люблю участвовать, я хочу добиваться успеха. И хотел бы не только создавать возможности, но и получать возможности для достижения того успеха со своими клубами.

Читайте такжеВан Леувен: От Зари до сборной Украины - это невероятный скачок Бражко

– Судя по определенным слухам в прессе, вас связывали определенное время с "Полесьем". Были ли у вас какие-то контакты с житомирским клубом?

– Агентство, которое ассистирует мне в поисках, могло иметь разговор с ними, но я не получил ни одного официального предложения по ни одной должности – ни быть тренером, ни спортивным директором, ни директором академии.

Мы встречались с президентом Геннадием Буткевичем на игре сборной Украины. Мы познакомились – вот и все. Он знал, кто я, я знал, кто он. Мы говорили несколько минут об украинской лиге, о развитии, об их клубе, об игроках, – сказал ван Леувен.

Напомним, ван Леувен возглавлял "Зарю" с лета 2022-го по лето 2023-го года. Под его руководством луганчане сумели взять бронзовые медали. Затем он трудоустроился в "Шахтере", но провел во главе донецкого клуба лишь 12 матчей.

По теме
yellow-arrow
Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
yellow-arrow
Иващенко: Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится
yellow-arrow
Лунев - о 3:0 с Металлистом 1925: Игра Кривбассу давалась уже с первых минут
Полесье (Житомир) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости