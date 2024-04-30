Ван Леувен: Я не получал официального предложения от Полесья

Экс-тренер "Зари" и "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, при каких условиях он будет готов снова возглавить клуб УПЛ, а также прокомментировал возможность своего назначения в "Полесье".

– Предположим, какой-то клуб из УПЛ захочет сделать вам предложение. Какие для вас основные критерии должны быть этого предложения?

– Во-первых, у клуба должны быть амбиции. Многие клубы в Украине хотят развивать и создавать инфраструктуру для развития футболистов. У нас должно быть совпадение по амбициям для успеха.

Это то, что я ищу. Я не люблю участвовать, я хочу добиваться успеха. И хотел бы не только создавать возможности, но и получать возможности для достижения того успеха со своими клубами.

– Судя по определенным слухам в прессе, вас связывали определенное время с "Полесьем". Были ли у вас какие-то контакты с житомирским клубом?

– Агентство, которое ассистирует мне в поисках, могло иметь разговор с ними, но я не получил ни одного официального предложения по ни одной должности – ни быть тренером, ни спортивным директором, ни директором академии.

Мы встречались с президентом Геннадием Буткевичем на игре сборной Украины. Мы познакомились – вот и все. Он знал, кто я, я знал, кто он. Мы говорили несколько минут об украинской лиге, о развитии, об их клубе, об игроках, – сказал ван Леувен.

Напомним, ван Леувен возглавлял "Зарю" с лета 2022-го по лето 2023-го года. Под его руководством луганчане сумели взять бронзовые медали. Затем он трудоустроился в "Шахтере", но провел во главе донецкого клуба лишь 12 матчей.