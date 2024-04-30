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Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
Киевляне не смогут рассчитывать на трех исполнителей
Фото: ФК Динамо Київ
В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ, в котором "Динамо" на своем поле примет "Верес".
В этом матче киевляне не смогут рассчитывать на трех футболистов. Домашний поединок пропустят защитник Максим Дячук и полузащитник Николай Шапаренко, у которых перебор желтых карточек. Также не сможет принять участие в игре защитник Александр Тымчик, который получил красную карточку в прошлой встречи.
Под угрозой дисквалификации на следующий тур полузащитник Александр Андриевский и нападающий Владислав Ванат - в их пассиве по три предупреждения.
"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ, набрав 57 очков. "Верес" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 пунктов.
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