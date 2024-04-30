  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом

Премьер-лига

Киевляне не смогут рассчитывать на трех исполнителей

Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ, в котором "Динамо" на своем поле примет "Верес".

В этом матче киевляне не смогут рассчитывать на трех футболистов. Домашний поединок пропустят защитник Максим Дячук и полузащитник Николай Шапаренко, у которых перебор желтых карточек. Также не сможет принять участие в игре защитник Александр Тымчик, который получил красную карточку в прошлой встречи.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур полузащитник Александр Андриевский и нападающий Владислав Ванат - в их пассиве по три предупреждения.

"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ, набрав 57 очков. "Верес" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 пунктов.

Читайте такжеДинамо принципиально не хочет отдавать Супрягу в Днепр-1
По теме
yellow-arrow
Ван Леувен: Я не получал официального предложения от Полесья
yellow-arrow
Иващенко: Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится
yellow-arrow
Лунев - о 3:0 с Металлистом 1925: Игра Кривбассу давалась уже с первых минут
Динамо (Киев) Верес (Ровно) Николай Шапаренко Александр Тымчик Максим Дячук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости