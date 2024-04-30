Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом

В среду, 1 мая, состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ, в котором "Динамо" на своем поле примет "Верес".

В этом матче киевляне не смогут рассчитывать на трех футболистов. Домашний поединок пропустят защитник Максим Дячук и полузащитник Николай Шапаренко, у которых перебор желтых карточек. Также не сможет принять участие в игре защитник Александр Тымчик, который получил красную карточку в прошлой встречи.

Под угрозой дисквалификации на следующий тур полузащитник Александр Андриевский и нападающий Владислав Ванат - в их пассиве по три предупреждения.

"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ, набрав 57 очков. "Верес" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 пунктов.