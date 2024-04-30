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Коваль: Заря недовольна своим местом в УПЛ

Премьер-лига

Тренер луганчан высказался о последних результатах команды

Коваль: Заря недовольна своим местом в УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал ничью с "Оболонью" (0:0) в матче 26-го тура УПЛ.

- Видимо, не хватило свежести, ведь это была уже наша седьмая игра за последние 28 дней. К тому же, неприятный осадок остался после двух недавних поражений от "Шахтера", где мы заслуживали лучшей участи.

- В отчетном поединке обе команды демонстрировали открытый футбол. Сложно ли луганчанам было перестроиться, ведь в поединках с "Шахтером" ваши подопечные действовали от обороны?

- Было нелегко, однако турнирное положение заставляло. В конце концов, и "Оболони" очень нужны были очки, поэтому также пришлось рисковать, появлялись свободные зоны, и обе команды имели возможности отличиться. Однако, как часто бывает в таких случаях, все закончилось подписанием мирного соглашения.

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- Вы отмечали, что подопечным не хватало свежести, но у "Зари" довольно длинная скамейка запасных.

- Но, все равно, есть группа исполнителей, которые больше времени проводили на зеленом поле. В футболе мелочей не бывает, здесь все следует учитывать и делать после анализа правильные выводы. Только таким образом можно двигаться вперед.

- В поединке с "Оболонью" луганчанам не могли помочь вратарь Александр Сапутин и полузащитник Вячеслав Чурко.

- Сапутин отбывал дисквалификацию, а Чурко завершает восстановление после повреждения. Надеюсь, что уже скоро он начнет тренироваться в общей группе.

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- "Заря" уже сыграла с командами, которые находятся в главном квартете, однако никак нельзя сказать, что у луганчан легкие соперники на финишной прямой.

- После матча с "Оболонью" подопечные были недовольны, как результатом, так и местом в УПЛ. Может, это и хорошо, злее будут. Я верю в своих ребят, уверен, что в последних поединках они сыграют на максимуме своих возможностей, - сказал Коваль.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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