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Премьер-лига

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Названы претенденты на звание лучших тренера и игрока 26-го тура УПЛ

Премьер-лига

Среди номинантов - представители шести клубов

Названы претенденты на звание лучших тренера и игрока 26-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес, форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Руха" Ярослав Карабин и голкипер "Оболони" Назарий Федоривский.

Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), и Желько Любенович ("Минай").

Голосование продлится до 10:00 1 мая.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

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Александр Шовковский Желько Любенович Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Оболонь (Киев) Рух (Львов) ФК Минай Владислав Ванат Ярослав Карабин Марино Пушич Марлон Гомес
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1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Djon (Україна)
30.04.2024 в 12:02
Як на мене, це Любенович та Федорівський
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
30.04.2024 в 12:02
Як на мене, це Любенович та Федорівський
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
30.04.2024 в 11:47
Что думать?Какой толк голосовать?Уже все ясно с начала года.Кого тянут-тот и будет.И ,по странности,оба с динамы.
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0
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