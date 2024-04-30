Названы претенденты на звание лучших тренера и игрока 26-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес, форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Руха" Ярослав Карабин и голкипер "Оболони" Назарий Федоривский.

Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), и Желько Любенович ("Минай").

Голосование продлится до 10:00 1 мая.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.