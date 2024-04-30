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Названы претенденты на звание лучших тренера и игрока 26-го тура УПЛ
Среди номинантов - представители шести клубов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 26-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес, форвард "Динамо" Владислав Ванат, нападающий "Руха" Ярослав Карабин и голкипер "Оболони" Назарий Федоривский.
Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), и Желько Любенович ("Минай").
Голосование продлится до 10:00 1 мая.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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