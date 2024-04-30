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Назаренко: Игра с Ворсклой была такая: кто первый забил – тот выиграл
"Полесью" это удалось сделать
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" (1:0) в рамках 26-го тура УПЛ.
– Вы задержались на поле с болельщиками, партнерами по команде. С Мустафаевым, который выдал вам ассист, уже обсудили этот гол?
– Да, задержался, потому что много людей, все хотят сфотографироваться, автограф взять. Да, Мустафаеву огромное спасибо, он сделал этот гол процентов на 70, мне оставалось только ножку подставить.
– Вы на включении сказали: "Рабочий гол". Это на тренировке отрабатываете с ним?
– Да. Как говорят наши тренеры, если оказался там, где нужно и забил – значит рабочий гол.
– В целом, довольно непростым выглядел поединок. По вашему мнению, почему?
– Трудная игра, "Ворскла" – очень хороший соперник. С ними всегда тяжело играть, матч на Кубок, который был недавно, – тому доказательство. Сегодня такая игра была: кто первый забил – тот выиграл. Нам это удалось.
Я очень счастлив, у меня сейчас эмоции, очень хочу пойти в раздевалку к ребятам. Тяжелая игра, тяжелая победа, поздравляю весь Житомир, всех болельщиков.
– То есть момент реванша присутствовал в голове?
– Конечно. Очень болело в душе, когда тогда проиграли на Кубок. Сегодня очень хотелось перед нашими болельщиками взять реванш.
– Насколько давит тот момент, что команда борется за 5-ю еврокубковую позицию?
– Не сказал бы, что давит. Мы, футболисты, сами понимаем, что нам нужно, у нас есть задача, и мы туда двигаемся от матча к матчу. Увидим, что будет дальше. Мы готовимся уже к "Заре", – сказал Назаренко.
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