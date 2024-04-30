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Бандейра: Мечта? Хочу играть за сборную Португалии
Португалец "Кривбасса" прошел блиц-опрос
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.
- Лучший игрок всех времен?
- Криштиану Роналду. Потому что он - мой идол.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Спортинг" Лиссабон. Потому что именно в этом клубе я начал прогрессировать, как профессиональный футболист...
- Тренер номер один в мире?
- Рубен Аморим из "Спортинга".
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- Стадион "Ювентуса" - "Альянц Стэдиум".
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Рафаэль Леао.
- Самый памятный момент футбольной карьеры?
- Наверное, когда я тренировался и играл вместе с самым топовым футболистом мира - Криштиану Роналду.
- Лучшее восстановление после матча?
- После тренировки это могут быть ледяная ванна, баня. А после матча я стараюсь много спать, чтобы расслабить и восстановить свое тело.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- Для меня - это "Кривбасс".
- Ваша футбольная мечта?
- Мечтаю выступать в Лиге чемпионов и хочу играть за сборную Португалии.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Юрий Вернидуб.
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