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Бандейра: Мечта? Хочу играть за сборную Португалии

Премьер-лига

Португалец "Кривбасса" прошел блиц-опрос

Бандейра: Мечта? Хочу играть за сборную Португалии

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра стал гостем очередного выпуска клубного видеопроекта 10 ФУТБОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

- Лучший игрок всех времен?

- Криштиану Роналду. Потому что он - мой идол.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Спортинг" Лиссабон. Потому что именно в этом клубе я начал прогрессировать, как профессиональный футболист...

- Тренер номер один в мире?

- Рубен Аморим из "Спортинга".

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- Стадион "Ювентуса" - "Альянц Стэдиум".

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Рафаэль Леао.

- Самый памятный момент футбольной карьеры?

- Наверное, когда я тренировался и играл вместе с самым топовым футболистом мира - Криштиану Роналду.

- Лучшее восстановление после матча?

- После тренировки это могут быть ледяная ванна, баня. А после матча я стараюсь много спать, чтобы расслабить и восстановить свое тело.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- Для меня - это "Кривбасс".

- Ваша футбольная мечта?

- Мечтаю выступать в Лиге чемпионов и хочу играть за сборную Португалии.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Юрий Вернидуб.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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