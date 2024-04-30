Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Миная: Очень трудно было в системе Шарана. Мы особо в футбол не играли
Тимур Кораблин назвал причины неудачного периода карьеры под руководством Шарана
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин рассказал, почему в первой половине сезона не мог ярко себя проявить в составе аутсайдера УПЛ.
"Очень трудно было в системе Шарана. Мало футбола, больше борьбы. Я не мог адаптироваться. Когда пришел Любенович, он сказал, что верит в нас. Что мы можем выбраться из этой ситуации.
Команда борется за выживание, пацаны переживали и Богданович накрутил всех, что мы особо в футбол не играли. Постоянное давление, люди не могли получить удовольствие от футбола", - сказал Кораблин в интервью Українському футболу.
Кораблин в дебютном сезоне за "Минай" провел 19 матчей, забил три гола и отдал один ассист.
Популярное сейчас
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Умер бывший тренер Динамо и сборной Украины, Полесье победило Ворсклу. Главные новости за 29-е апреля
- Роберт всемогущий. Барселона — Валенсия 4:2. Видео голов и обзор матча
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО