Лидер Миная: Очень трудно было в системе Шарана. Мы особо в футбол не играли

Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин рассказал, почему в первой половине сезона не мог ярко себя проявить в составе аутсайдера УПЛ.

"Очень трудно было в системе Шарана. Мало футбола, больше борьбы. Я не мог адаптироваться. Когда пришел Любенович, он сказал, что верит в нас. Что мы можем выбраться из этой ситуации.

Команда борется за выживание, пацаны переживали и Богданович накрутил всех, что мы особо в футбол не играли. Постоянное давление, люди не могли получить удовольствие от футбола", - сказал Кораблин в интервью Українському футболу.