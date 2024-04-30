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Лидер Миная: Очень трудно было в системе Шарана. Мы особо в футбол не играли

Премьер-лига

Тимур Кораблин назвал причины неудачного периода карьеры под руководством Шарана

Лидер Миная: Очень трудно было в системе Шарана. Мы особо в футбол не играли

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Миная" Тимур Кораблин рассказал, почему в первой половине сезона не мог ярко себя проявить в составе аутсайдера УПЛ.

"Очень трудно было в системе Шарана. Мало футбола, больше борьбы. Я не мог адаптироваться. Когда пришел Любенович, он сказал, что верит в нас. Что мы можем выбраться из этой ситуации.

Команда борется за выживание, пацаны переживали и Богданович накрутил всех, что мы особо в футбол не играли. Постоянное давление, люди не могли получить удовольствие от футбола", - сказал Кораблин в интервью Українському футболу.

Кораблин в дебютном сезоне за "Минай" провел 19 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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