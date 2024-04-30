В списке - шесть кандидатов. Динамо выбирает лучшего игрока месяца

"Динамо" запустило голосование за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В этом месяце киевляне провели 6 матчей: победа над "Зарей" (3:0), "Александрией" (1:0), "Минаем" (3:1), "Полесьем" (3:0) и "Днепром-1" (2:1), а так ничья с "ЛНЗ" (1:1).

В список номинантов попали шесть игроков. Это Андрей Ярмоленко, Георгий Бущан, Владислав Ванат, Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале киевлян в Telegram.