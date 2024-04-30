Основной игрок ЛНЗ готовится к операции: СМИ сообщили подробности

Падение защитника "ЛНЗ" Дениса Норенкова в самом начале матча 25-го тура УПЛ против "Александрии" (2:1) закончилось вывихом и повреждением связок плеча.

Согласно данным ТаТоТаке, завтра футболист ляжет на операцию, которую сделает в Киеве директор Центра спортивной травматологии и восстановительной медицины Михаил Риган.

Отмечается, что этот сезон для 27-летнего защитника можно считать законченным.

В текущем сезоне Норенков провел 21 матч за "ЛНЗ" во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.