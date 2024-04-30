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Назначены арбитры на перенесенные матчи 5-го и 12-го туров УПЛ

Премьер-лига
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Обе игры пройдут в один день

Назначены арбитры на перенесенные матчи 5-го и 12-го туров УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 5-го УПЛ "Динамо" - "Верес" и 12-го туров "Черноморец" - "Шахтер".

5-й тур

1 мая (среда)

"Динамо" - "Верес". Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр ВАА - Виктор Копиевский (Кропивницкий).

12-й тур

1 мая (среда)

"Черноморец" - "Шахтер". Киевская обл., "Левый берег". 13:00. Арбитр - Виталий Романов (Днепр)., Арбитр ВАА - Алексей Деревинский (Хмельницкий).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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