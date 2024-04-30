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Назначены арбитры на перенесенные матчи 5-го и 12-го туров УПЛ
Обе игры пройдут в один день
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенные матчи 5-го УПЛ "Динамо" - "Верес" и 12-го туров "Черноморец" - "Шахтер".
5-й тур
1 мая (среда)
"Динамо" - "Верес". Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр ВАА - Виктор Копиевский (Кропивницкий).
12-й тур
1 мая (среда)
"Черноморец" - "Шахтер". Киевская обл., "Левый берег". 13:00. Арбитр - Виталий Романов (Днепр)., Арбитр ВАА - Алексей Деревинский (Хмельницкий).
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