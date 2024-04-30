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Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 12-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и донецким "Шахтером".
Команды на этой неделе проведут серию из двух матчей. Напомним, 5 мая "моряки" и "горняки" сыграют уже не перенесенный поединок первенства, а тот, что должен быть по графику. Утихнут ли разговоры о том, что матч вместо Одессы пройдет в Киеве? Сколько очков выбьет команда Пушича в этих встречах? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 мая – в 12:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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