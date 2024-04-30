Голкипер Кривбасса: Впереди лобовые матчи – Днепр-1, Полесье, Динамо

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о домашней победе в 26 туре УПЛ над "Металлистом 1925" (3:0).

- Владимир, как прокомментируешь победу?

- Хотели уже с первых минут показать, что играем дома. Сразу завладели инициативой. Хорошо, что забили быстрый гол. Он нам помог.

- Согласен, что поддержка наших болельщиков - это что-то невероятное?

- Да, и мы им очень благодарны за такую поддержку! Действительно, в Кривом Роге классные фаны, не хотели нас отпускать после финального свистка (улыбается). Важно им уделять внимание. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой и победным результатом.

- Борьба за места в Лиге чемпионов только начинается?

- Думаю, да. Впереди "лобовые" матчи - "Днепр-1", "Полесье", "Динамо". Также будет непростым поединок с "Минаем". Но мы настроены набрать максимум очков. УПЛ - очень конкурентный чемпионат. Вы же видите, каждая команда может потерять баллы против любого. В нашей команде крутая атмосфера, все объединены одной целью.

- Ты отыграл "на ноль". Добавляет ли это уверенности?

- Это очень важный момент для меня. Хотел сыграть "на ноль" как можно быстрее. За этот месяц сыграл достаточно матчей, чтобы набрать эту уверенность. Мотивация зашкаливает, хочу продолжать работать. Надеюсь, в следующих матчах также сыграем "на ноль", - заявил Маханьков.