Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Кривбасса: Впереди лобовые матчи – Днепр-1, Полесье, Динамо
Борьба на вершине таблицы продолжается
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о домашней победе в 26 туре УПЛ над "Металлистом 1925" (3:0).
- Владимир, как прокомментируешь победу?
- Хотели уже с первых минут показать, что играем дома. Сразу завладели инициативой. Хорошо, что забили быстрый гол. Он нам помог.
- Согласен, что поддержка наших болельщиков - это что-то невероятное?
- Да, и мы им очень благодарны за такую поддержку! Действительно, в Кривом Роге классные фаны, не хотели нас отпускать после финального свистка (улыбается). Важно им уделять внимание. Мы их сегодня порадовали хорошей игрой и победным результатом.
- Борьба за места в Лиге чемпионов только начинается?
- Думаю, да. Впереди "лобовые" матчи - "Днепр-1", "Полесье", "Динамо". Также будет непростым поединок с "Минаем". Но мы настроены набрать максимум очков. УПЛ - очень конкурентный чемпионат. Вы же видите, каждая команда может потерять баллы против любого. В нашей команде крутая атмосфера, все объединены одной целью.
- Ты отыграл "на ноль". Добавляет ли это уверенности?
- Это очень важный момент для меня. Хотел сыграть "на ноль" как можно быстрее. За этот месяц сыграл достаточно матчей, чтобы набрать эту уверенность. Мотивация зашкаливает, хочу продолжать работать. Надеюсь, в следующих матчах также сыграем "на ноль", - заявил Маханьков.
Популярное сейчас
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Три основных игрока Динамо пропустят матч с Вересом
- Давид Луис ответил на критику за игру в Челси: Эти люди забыли прошлое
- Минимальный триумф Полесья и безвыигрышная серия Ворсклы. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО