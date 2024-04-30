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Официально: Клуб МЛС арендовал у Шахтера Кевина Келси

Премьер-лига

Аренда до конца сезона с правом выкупа

Официально: Клуб МЛС арендовал у Шахтера Кевина Келси

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

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"Шахтер" официально объявил о переходе форварда Кевина Келси в клуб МЛС "Цинцинатти". Американский клуб арендовал игрока до 31 декабря 2024 года

Также у "Цинцинатти" будет право выкупа игрока (СМИ писали о 8 млн евро).

Напомним, Келси выступает за "Шахтер" с января 2023 года и за это время провел в составе "горняков" 37 матчей (9 голов и 3 ассиста). В этом сезоне он принял участие в 20 поединках донецкой команды, где отличился 3 голами и 2 ассистами.

"Цинциннати" 2023 стал победителем регулярного сезона MLS и играл в финале Восточной конференции. В текущем сезоне команда после 9 туров имеет 15 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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