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Официально: Клуб МЛС арендовал у Шахтера Кевина Келси
Аренда до конца сезона с правом выкупа
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
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Также у "Цинцинатти" будет право выкупа игрока (СМИ писали о 8 млн евро).
Напомним, Келси выступает за "Шахтер" с января 2023 года и за это время провел в составе "горняков" 37 матчей (9 голов и 3 ассиста). В этом сезоне он принял участие в 20 поединках донецкой команды, где отличился 3 голами и 2 ассистами.
"Цинциннати" 2023 стал победителем регулярного сезона MLS и играл в финале Восточной конференции. В текущем сезоне команда после 9 туров имеет 15 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции.
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