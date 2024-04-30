Победные голы Ваната и Сикана, и фланги Миная. Символическая сборная 26-го тура УПЛ

Украинские команды успешно сыграли все матчи последнего апрельского тура. 26-й тур родной УПЛ отметился сразу двумя "сухими" поединками, в которых были зафиксированы нулевые ничьи. Впрочем, голов хватало в других встречах. В частности, в первый игровой день.

Снова из топ-6 лучших команд первенства выбился "Днепр-1". Все остальные лидеры в лице донецкого "Шахтера", киевского "Динамо", криворожского "Кривбасса", львовского "Руха" и житомирского "Полесья" одержали свои победы.

Из сенсаций можно выделить домашний триумф закарпатского "Миная" над одесским "Черноморцем", благодаря которому команда Желько Любеновича покинула последнюю строчку турнирной таблицы.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 26-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Назарий Федоривский ("Оболонь")

В матче с "пивоварами" луганская "Заря" не доминировала, однако пробивали в створ ворот только ее футболисты. Все три раза столичный коллектив эффектно спасал после своих сейвов Федоривский. Именно игра стража ворот киевлян помогла команде Валерия Иващенко добыть ничью с подопечными Юрия Коваля.

Правый защитник: Тарас Дмитрук ("Минай")

По сути в матче против "моряков" Дмитруку была отдана роль закрывать весь правый фланг, выступая в роли латераля. И Тарас прекрасно справился с поставленной задачей. Второй гол, который снял вопрос на счет победителя той встречи - непосредственная заслуга фулбека "Миная". В том эпизоде Дмитрук оформил результативную передачу на Ременяка.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

В поединке против "Александрии" Никита вернулся на свою привычную позицию - в центр обороны. Да, ковалевский клуб, снова в традиционном для себя стиле действовал достаточно блекло в атаке. Однако, по защитным действиям команды Ярослава Вишняка (прим. - на тот момент) вопросов не было. Бурда снова мастерски руководил действиями своих партнеров при обороне собственных ворот, что помогло нивелировать абсолютно всю угрозу, которая поступала от подопечных Руслана Ротаня.

Центральный защитник: Богдан Слюбык ("Рух")

Центрбек львовян хоть и привез автогол в матче с "Вересом", однако достаточно быстро реабилитировался и уже сам установил паритет на табло. Что в свою очередь позволило перевернуть ту игру. В общем, Слюбик больше не ошибался и действовал уверенно против подопечных Олега Шандрука.

Левый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Очередной яркий матч от камерунского легионера. В игре против "Металлиста 1925" Дибанго на скорости и дриблинге не оставлял шансов для своих оппонентов. Именно так и произошло при третьем голе криворожан в том поединке. Иван разорвал свой левый фланг и прострелил на Лунева.

Центральный полузащитник: Владислав Вакула ("Минай")

Номинально в игре с "Черноморцем" Владислав числился на позиции левого хавбека, однако действовал по всему фронту атаки. Вакула очень старался и был просто везде. Его мотивация буквально зашкаливала против своей бывшей команды. Хотя и Владислав ушел с поля без результативных действий, но именно после его удара и сейва голкипера Ременяк пробил в стойку ворот Варакуты.

Центральный полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Георгий - частый гость подобных сборных. Победный матч против черкасского ЛНЗ не стал исключением в этом плане. Судаков вновь разгонял атаки "горняков", вел за собой и активно шел в дриблинг. Также хавбек "Шахтера" записал на свой счет второй гол в той встрече.

Левый полузащитник: Артур Ременяк ("Минай")

Безусловно, матч против одесситов Романа Григорчука - лучшее выступление для Ременяка в этой кампании. Артур постоянно поддерживал атаки закарпатцев и провел взятие ворот. Кроме того, еще в одном моменте вингер мог оформлять дубль, однако мяч после его удара попал в штангу.

Правый полузащитник: Алексей Гуцуляк ("Днепр-1")

Алексей снова был лучшим в составе днепровской команды. Первый гол в матче с "Динамо" - это чистый индивидуальный перформанс в исполнении Гуцуляка. Вингер днепрян классно оттеснил корпусом сразу двух защитников "бело-синих" и красиво перебросил Бущана.

Форвард: Даниил Сикан ("Шахтер")

Что как не голевая стабильность является самым важным показателем для нападающего? В матче с ЛНЗ Даниил провел свой четвертый забитый мяч подряд. Под занавес первого тайма поединка с черкасской командой Сикан классно поборолся и отметился голом, который и стал победным.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Владислав также отметился победным голом, отличившись на последней минуте основного времени. Примечательно, что на тот момент подопечные Александра Шовковского уже действовали в меньшинстве. Нацеленность на ворота и характер Ваната достойны только похвалы. Его мяч принес динамовцам такие важные три зачетных балла в контексте борьбы за титул.

Главный тренер: Желько Любенович ("Минай")

В то время, когда другие наставники и конкуренты в борьбе за выживание жалуются на условия или подбор кадров, сербский специалист с гораздо более скромными ресурсами просто делает свое дело. "Минай" Любеновича сенсационно на своем поле одолел одесский "Черноморец" именитого Романа Григорчука и оторвался от последнего места в таблице.

Запасные: Олег Кудрик ("Полесье"), Александр Осман ("Оболонь"), Арсений Батагов ("Заря"), Тарас Мороз ("Оболонь"), Александр Назаренко ("Полесье"), Владислав Погорелый ("Александрия"), Ярослав Карабин ("Рух"), Максим Задерака ("Кривбасс"), Артур Микитишин ("Кривбасс"), Максимс Лунев ("Кривбасс"), Эгиналду ("Шахтер").