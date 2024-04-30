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Цыганык: Если Динамо выиграет чемпионат и попадет в ЛЧ, то могут летом потратится на игроков атаки
Рассуждения о трансферных планах Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о летних трансферных планах киевского "
"Насколько я понимаю, летом "Динамо" планирует покупать в группу атаки. Уже не в защиту, Михавко вроде бы играет, им довольны еще Сирота, Попов, Дячук. То есть, в принципе, эта позиция на данном этапе закрыта.
В зависимости от того, где будут играть. Если выиграют чемпионат и попадут в Лигу чемпионов, то, конечно, можно потратиться, потому что ты понимаешь, что тебе придут деньги. Но я так понимаю, что собираются кого-нибудь в атаку покупать", - сказал Цыганык.
Напомним, что на данный момент "Динамо" идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставая на от "Шахтера" на 4 очка.
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