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Цыганык: Если Динамо выиграет чемпионат и попадет в ЛЧ, то могут летом потратится на игроков атаки

Премьер-лига
Обновлено

Рассуждения о трансферных планах Динамо

Цыганык: Если Динамо выиграет чемпионат и попадет в ЛЧ, то могут летом потратится на игроков атаки

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о летних трансферных планах киевского "Динамо".

"Насколько я понимаю, летом "Динамо" планирует покупать в группу атаки. Уже не в защиту, Михавко вроде бы играет, им довольны еще Сирота, Попов, Дячук. То есть, в принципе, эта позиция на данном этапе закрыта.

В зависимости от того, где будут играть. Если выиграют чемпионат и попадут в Лигу чемпионов, то, конечно, можно потратиться, потому что ты понимаешь, что тебе придут деньги. Но я так понимаю, что собираются кого-нибудь в атаку покупать", - сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Динамо" идет на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставая на от "Шахтера" на 4 очка.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
30.04.2024 в 18:40
чтобы стать чемпионами нужно было потратиться в прошедшее межсезонье.летом будет та же история
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Комментарии 1
aleks68
30.04.2024 в 18:40
чтобы стать чемпионами нужно было потратиться в прошедшее межсезонье.летом будет та же история
Ответить
0
0

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