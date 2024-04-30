Цыганык: Если Динамо выиграет чемпионат и попадет в ЛЧ, то могут летом потратится на игроков атаки

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о летних трансферных планах киевского " Динамо ".

"Насколько я понимаю, летом "Динамо" планирует покупать в группу атаки. Уже не в защиту, Михавко вроде бы играет, им довольны еще Сирота, Попов, Дячук. То есть, в принципе, эта позиция на данном этапе закрыта.

В зависимости от того, где будут играть. Если выиграют чемпионат и попадут в Лигу чемпионов, то, конечно, можно потратиться, потому что ты понимаешь, что тебе придут деньги. Но я так понимаю, что собираются кого-нибудь в атаку покупать", - сказал Цыганык.