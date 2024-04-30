Забиты теплые места?  Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ

В принципе, тур как тур. Разве что вновь удручила результативность – ровно два гола за матч. То есть, по одному забитому мячу на команду, в среднем – для уважающей себя лиги этого недостаточно. Да и на самом-то деле половина команд отыграла “всухую”. Печалька.

Первая тройка окончательно дистанцировалась от остального мира. Да и в ней сегодня все роли кажутся расписанными. Если руководствоваться элементарной логикой, то и с остальными “вкусными” местами все практически ясно. И где интрига, где? На холодном нижнем полюсе, в междусобойчике квартета неудачников?

ЛНЗ – Шахтер 0:3

– Шахтер 0:3 Днепр-1 – Динамо 1:2

– Динамо 1:2 Кривбасс – Металлист 1925 3:0

– Металлист 1925 3:0 Рух – Верес 3:1

– Верес 3:1 Полесье – Ворскла 1:0

– Ворскла 1:0 Колос – Александрия 0:0

– Александрия 0:0 Минай – Черноморец 2:0

– Черноморец 2:0 Заря – Оболонь 0:0

Зрелищность. Зрительский зачет сдали лишь три игры. Веселее всего было в Черкассах, на уровне смотрелся Кривой Рог, выполнил норматив также Минай. Хотя в последнем случае последние полчаса нас таки продержали почти на голодном пайке.

Откровенно мрачно выглядел суррогат футбола в Ковалевке.

Интрига. Считаю, “Кривбасс” убил ее уже на 5-й минуте, когда Задерака открыл счет – это была улица с односторонним движением.

Трижды нас держали в неведении до финишной прямой. Так Назаренко вырвал победу для “Полесья” на 80-й минуте.

А третья компенсированная зарешала в Днепре и Ковалевке, причем в обоих случаях на высоте были вратари. Бущан парировал удар Сарапия, отстояв победу “Динамо”, а Шевченко, отразив удар Велетня, спас от поражения “Александрию”, после чего еще и Рангел вторым темпом промахнулся.

Логика. И она торжествовала вновь-таки три раза. 3:0 в Кривом Роге, 2:0 в Минае и “нулевка” в Ковалевке полностью соответствовали картине игры. Именно этот счет виделся здесь оптимальным.

Дважды, на мой взгляд и по логике голевых шансов, результат не соответствовал увиденному на поле. В Днепре и Житомире закономерным исходом поединка скорее стала бы ничья 1:1. Но “Динамо” и “Полесью” удалось выжать больше.

Судейство. Хоть бери и закрывай эту лавочку – ну нет у нас с Юстасом серьезных поводов для разговора. Уж который тур этой весной, слыханное ли дело?

То полиграфом запугивали, теперь заговорили об удвоении гонораров.Так или иначе, а эпоха Монзуль может войти в историю периодом небывало “пресного” судейства. Скучно, братцы? Но шутки шутками, а если не искать блох, то за девять туров мы вспоминали здесь арбитров считанные разы. Поглядим на оставшиеся четыре.

Везение. Единственной, кому реально фартануло, стала “Заря”. На 32-й минуте после удара Османа от пропущенного гола ее уберегла лишь стойка ворот. Так “Оболонь” недосчиталась крайне необходимых ей двух очков.

Еще в шести случаях счастье, эпизодами улыбающееся другим командам, никак не повлияло на итоговый результат.

Личности. С ними тоже вышло жидковато. По-настоящему запомнились представители лишь четверти команд УПЛ.

Как по мне, самой яркой фигурой тура стал Задерака из “Кривбасса”, примелькавшийся у ворот соперников в ключевых фрагментах чаще всех – шесть раз.

За ним идет тандем джокеров “Шахтера”: Эгиналду и Траоре. На этом же уровне, но со “старта” отметились их одноклубник Судаков и криворожанин Микитышин.

В смысле эффективности никто не стоял рядом с Карабиным, принявшим участие во всех трех голевых атаках “Руха”. Также упомяну Марлона (“Шахтер”) и Кузыка (“Кривбасс”).

Лишь методом жесткого исключения среди вратарей выделю Федоривского из “Оболони”, у которого насчитал вроде как аж три приличных сэйва.

Симпатии. Намного больше прочих развлекли зрителя “Кривбасс”, “Шахтер” и “Минай” – именно в таком порядке.

“Мертві бджоли” тура – это “Металлист 1925” (без комментариев) и “Верес” (единственный момент – автогол соперника). Уныло выглядели также “Черноморец” и “Колос”. И очень недалече от них ушла “Александрия”.

Таблица. Итак, “Кривбасс” уже можно смело поздравлять с медалями. Полагаю, все-таки “бронзовыми”.

В тройке претендентов на Лигу конференций, в сравнении с хромающим к финишу “Днепром-1” и натужно карабкающимся вверх “Полесьем”, отдал бы явное предпочтение молодому и рьяному “Руху”. Но в футболе всякое случается - не будем спешить. Однозначно однако: для Украины лучше, чтобы нынче в Европе ее представлял Львов.

“Великолепная” четверка аутсайдеров сейчас кажется непредсказуемой. Хотя депрессивный “Металлист 1925” пока вываливается из ряда энергично толкающихся локтями в борьбе “за крышку люка” пролетариев и крестьян украинского футбола. То-то шумный будет плеск, если распиаренный корабль Скрипника пойдет ко дну…

При этом, зная способности “Александрии” Ротаня, не будем пока исключать возможности того, что и она вольется в состав этой шумной разнузданной компании. Вот вам, собственно, и вся интрига в УПЛ. Правда, больше на уровне ПФЛ.

УПЛ-ТВ. Как-то обещал сформировать свое мнение о новом голосе за кадром - Михаиле Спиваковском (“Рух” - “Верес”). Прежде всего, да: оно того стоит, ибо этот голос отличается от других. Не буду сейчас говорить, что обязательно в лучшую сторону.

Я бы назвал его комментарий субъективным, и уже поэтому он мне импонирует - сам такой. Говорил вам раньше: ему будет тесно в этих рамках, так и есть. Но он честно пытается в них удержаться, при этом, пытаясь, сделать интересно себе и нам. Ну, как бы это и есть главная задача комментатора.

Ему нужно свыкнуться с этой ролью, нам - с его тембром и стилистикой. И уже после этого делать выводы. Но то, что он (да и канал в целом) не идет по пути говорящих справочников - это плюс. А комментарии типа: “не так его любили, как он стонал” - это пять баллов.

При условии, что этот опыт быстро Мише не наскучит, и он тут задержится надолго, в будущем мы можем получить таки незаурядного комментатора. В заключение позволю себе дать ему тривиальный совет, на правах бывшего коллеги: будь проще (не важничая и не изображая эксперта), и народ к тебе потянется.

Анонсы. Даже не знаю, что придумать для привлечения вашего внимания к поединку “Днепра-1” с “Кривбассом”. Борьба за Европу команды Максимова? Не греет. Стимулирование Киевом. А оно ему сейчас надо? Ну, пусть будет областное дерби. Хотя игровое и психологическое состояние соперников разнится, как небо и земля. А вдруг?

Из остального явно выделяется встреча “Вереса” с “Минаем”. Победа гостей поменяет команды местами и отправит хозяев поля в зону вылета. Вы уже видите эти летящие во все стороны искры? Для меня вся надежда на молодость и энтузиазм их коучей - может быть, мы все-таки увидим футбол, а не сугубо битву за результат?

А что касаемо минувшего тура, перечитал все еще раз – да уж, тур как тур. К сожалению, характерный для этой весны.

Фото: ФК "Динамо" Київ, Аліна Єрофеєва (UA-Футбол)