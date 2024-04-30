Динамо - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первый день мая подопечные Олега Шандрука приедут в гости к команде Александра Шовковского. "Динамо" в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского будет принимать "Верес". Предыдущая встреча киевлян и ровенчан в этой кампании завершилась ничьей - со счетом 1:1.

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Оба коллектива ведут борьбу за свои задачи. Динамовцы продолжают погоню за первым в таблице "Шахтером" в борьбе за золотые медали, а "Верес" пытается сохранить прописку в элитном украинском дивизионе.

Очки жизненно необходимы обеим командам, поэтому поединок обещает быть напряженным и интригующим, несмотря на разные классовые статусы соперников.

Перенесенный матч 5-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Динамо" - "Верес" состоится в среду, 1-го мая 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2, который доступен на ОТТ-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Динамо - Верес Смотреть трансляцию