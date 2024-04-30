Источник: Суперкубок Украины-2024 проводиться не будет, старт сезона УПЛ по просьбе Ротаня сдвинут на неделю

Представители клубов УПЛ провели очередное совещание, на котором было принято несколько интересных решений:

Как сообщает ТаТоТаке, Суперкубок-2024 проводиться не будет.

Аргумент прост: "выставочная игра с потенциально высоким по военным меркам скоплением болельщиков – не ко времени".

Пока что решение не утверждено - клубы получат персональные опросные анкеты, чтобы на официальном уровне утвердить это решение

Также по просьбе главного тренера олимпийской сборной Руслана Ротаня и ряда клубов, формирующих национальные сборные, старт сезона сдвинут на неделю. Базовая дата 1 тура – 10 августа.

Таким образом, скорее всего, командам придется заканчивать сезон в начале июня.

В целом же, общее мнение клубов – сделать все, чтобы переносов в следующем сезоне было как можно меньше, и все были в равных условиях.