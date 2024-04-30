Теслюк: Кварцяный часто приходил на матчи ДЮФЛУ и мог указать на мои ошибки

Защитник " Руха " Денис Теслюк вспомнил начало своей карьеры в академии "Волыни", а также рассказал, как возник вариант с львовским клубом.

– Вспомните свои выступления за юношеские команды "Волыни". Что больше всего запомнилось с того периода в карьере? С Виталием Кварцяным не пересекались?

– В "Волыни" начался мой футбольный путь. Прошел в клубе все возрастные категории. Счастлив, что мог сыграть за основную команду "Волыни". Больше всего запомнился дебют за луцкий клуб. Спасибо Василию Сачко, который у меня поверил и предоставил возможность проявить себя. С Кварцяным мы знакомы, но он меня не тренировал. Виталий Владимирович часто приходил на матчи ДЮФЛУ и мог указать на мои ошибки.

– Первым голом в профессиональном футболе отличились 11 июня 2021 против Ужгорода. Насколько памятен для вас этот гол?

– Наша команда тогда играла достаточно хорошо, лучше соперника. Был уверен, что я смогу реализовать одиннадцатиметровый. Спасибо партнерам по команде, которые доверили мне право пробить пенальти и забить свой дебютный гол. Эти эмоции остаются на всю жизнь.

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– Кто вас пригласил в львовский "Рух"?

– После начала полномасштабного вторжения "Волынь" прекратила свое существование, потому агент предложил подписать контракт с "Рухом". Над этим предложением долго не думал.