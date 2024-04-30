Сергей Чуйченко: Кривбасс может зацепиться за вторую позицию

Один из лучших нападающих украинского футбола 90-х – начала 2000-х годов Сергей Чуйченко поделился с корреспондентом UA-Футбол мнениями о событиях 26-го тура УПЛ.

– В прошлом туре победы грандам дались по-разному. В поединке с «Днепром-1» киевским динамовцам удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время забить победный мяч, а вот «Шахтер» в игре с ЛНЗ выглядел более убедительно, что и подтвердил итоговый счет в три «сухих» гола...

- Прежде всего хотел бы отметить, что на данный момент «Днепр-1» по своему составу сильнее команды ЛНЗ. К тому же, в отличие от «Динамо», у которого основными игроками являются «плюс-минус» 12 человек, то у «Шахтера» скамейка запасных больше. У тренерского штаба донецкого клуба немалый выбор, так что если нужно, любой футболист может равноценно заменить другого. Эти факторы и определили итоги обоих матчей с участием наших грандов.

– Еще одна команда, которую долгое время рассматривали как одного из претендентов на чемпионство, криворожский «Кривбасс», убедительно обыграл харьковский «Металлист 1925» – 3:0. Как думаете, реально ли криворожцам рассчитывать на получение золота?

– Криворожская команда демонстрирует хороший футбол, однако я считаю, что первое место разыграют «Шахтер» и «Динамо». «Кривбасс» этой весной потерял важные очки в матчах с «Ворсклой» и «Рухом», поэтому думаю, что шансов на получение чемпионского звания у него каких-то 10 процентов. А вот за вторую позицию команда Юрия Вернидуба может зацепиться. В том случае, если «Динамо» где-нибудь споткнется. Тем более что вскоре столичный гранд будет играть с горняками. К тому же, календарь у подопечных Александра Шовковского довольно непрост: их ждут матчи и с «Днепром-1», и с тем же «Кривбассом». Так что у криворожцев многое будет зависеть и от их поединка с «Динамо». Если они смогут обыграть динамовцев, то у них будут шансы занять второе место. Что же касается чемпионства, то отставание «Кривбасса» от лидера, «Шахтера», на сегодняшний день достаточно велико. Кто теоретически мог бы донетчан догнать, так это только «Динамо».

- Одним из претендентов на еврокубковую путевку является львовский «Рух», одержавший волевую победу над «Вересом». В выигрыше команды Виталия Пономарева после первого тайма, по-видимому, не были уверены?

– Первый тайм был для хозяев тяжелым. Не сказал бы, что в нем львовяне здорово играли. Это уже во втором «Рух» проявил характер. Видимо, во время перерыва в раздевалке тренеры свое слово сказали и дали соответствующие наставления, нацелив подопечных на победу. Футболисты львовской команды вышли на вторую половину игры мотивированными, проявив гораздо большую мобильность, активность. Это и сказалось.

- В большинстве апрельских туров наверстывает упущенное в разгар чемпионата житомирское «Полесье». Насколько тяжелой оказалась победа над полтавской «Ворсклой»?

- Считаю, что в общей сложности в этой встрече сошлись равные соперники. Я думал, что будет ничейный результат, однако «Полесье» забило один мяч и довело матч до победы. Хотя у «Ворсклы» были благоприятные моменты для гола. Если первая половина поединка была не щедрой на удары, то во второй полтавчане могли забивать. Однако подвело мастерство, поэтому реализовать возможности не удалось. Житомирцы всегда достаточно плотно играют дома, и много не пропускают. Получилось так, что кто первым забил, тот и выиграл.

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– Продолжает удивлять «Минай», который в весенней части чемпионата не только получает очки, но и регулярно забивает. Благодаря победе над одесским «Черноморцем» закарпатцы впервые за двадцать последних туров покинули последнюю строчку.

– Честно говоря, «Минай» меня весной очень удивил. С приходом к его рулю поздней осенью нового главного тренера сформировалась новая тактика, которая вместе с доверием к молодым игрокам стала приносить свои плоды. Желько Любенович видит своих подопечных на тренировках, хорошо изучил их возможности. Серб является хорошим перспективным тренером, он «поставил» игру, хорошо видит, кто и как себя проявляет в работе. Да и молодые ребята тоже молодцы: они доказывают, что хотят остаться в Премьер-лиге и сражаются в каждом матче. Мне очень понравилось, как они играют на атаку и не боятся выбегать в наступление. В этом заслуга главного тренера. Вне всякого сомнения, руководство «Миная» не ошиблось в выборе кандидата на эту должность. Это сто процентов! Об этом можно говорить со всей ответственностью, ведь все качества закарпатской команды мы видим в каждом матче, независимо от соперника. Подопечные Любеновича стали играть более дисциплинированно, быстро выбегать в контратаку. Ребята не боятся идти вперед и достаточно мобильно играют в весенней части сезона. Субботний поединок с «Черноморцем» – лишнее тому подтверждение.

– Итог матча «Заря» – «Оболонь» соответствует развитию событий на поле?

- В этом поединке более убедительно выглядела луганская команда, хотя и киевляне тоже старались. Несколько благоприятных моментов «Заря» не использовала, а «Оболонь» здорово сыграла в обороне – отсюда и ничейный результат. Каждая команда, которая находится в нижней четверке, старается не вылететь из Премьер-лиги, поэтому бьется за каждое очко. Это как раз касается и «Оболони», для которой даже полученный один пункт имеет значение. «Пивовары» ведь хорошо понимают, что любая осечка – это риск оказаться на последнем месте.

– Ничья коваливского «Колоса» с «Александрией» привела к изменениям в тренерском штабе сельской команды. Как думаете, решение ее руководства заменить Ярослава Вишняка Александром Поздеевым оправдано?

– Я считаю, что это временный эпизод. Посмотрим, как при руководстве Поздеева будет играть команда. Только после этого можно делать какие-то выводы, была правильной смена на тренерском мостике «Колоса» или нет. Поэтому повторюсь: по моему мнению, эта замена была временной хотя бы потому, что, учитывая твердое место середняка в таблице, исполняющий обязанности главного тренера будет работать до конца чемпионата. А там будет видно: если вдруг Александр Поздеев в последних турах нынешнего сезона сумеет себя проявить с лучшей стороны, показав максимальный результат, то, по всей вероятности, президент клуба даст ему шанс делать это в «Колосе» и дальше. В противном случае может быть, что руководство будет искать нового, квалифицированного и более опытного наставника. Все покажет время, мы ведь не можем все анализировать и о чем-то говорить заранее.

- Учитывая обострение борьбы в нижней части турнирной таблицы, есть ли риск у команды Руслана Ротаня оказаться в зоне переходных матчей?

- Не верю, что «Александрия» будет бороться за то, чтобы не оказаться среди участников переходных игр. Мне кажется, что у александрийцев боеспособный коллектив, да и календарь более или менее благоприятен. Они должны взять «свои» очки и остаться в элите без переигровки.