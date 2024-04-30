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Mundo Deportivo: На данный момент наибольший интерес к Довбику проявляют Челси и Наполи
Однако Жирона хочет летом сохранить основных игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное испанское издание Mundo Deportivo порассуждало о трансферных перспективах украинского форварда "
По данным издания, 26-летний украинец заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно, однако наибольший интерес сейчас проявляют "Наполи" и "Челси".
Впрочем, "Жирона", несмотря на интерес именитых клубов, попробует летом сохранить своих ключевых футболистов, включая и Довбика.
Также отмечается, что от разных клубов есть интерес к таким игрокам "Жироны", как Ян Коуто, Савио, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин. Об украинском хавбеке каталонцев Викторе Цыганкове Mundo Deportivo не упоминало.
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Напомним, что в текущем сезоне Довбик отыграл за "Жирону" 36 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
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