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Mundo Deportivo: На данный момент наибольший интерес к Довбику проявляют Челси и Наполи

Премьер-лига
Обновлено

Однако Жирона хочет летом сохранить основных игроков

Mundo Deportivo: На данный момент наибольший интерес к Довбику проявляют Челси и Наполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное испанское издание Mundo Deportivo порассуждало о трансферных перспективах украинского форварда "Жироны" Артема Довбика.

По данным издания, 26-летний украинец заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно, однако наибольший интерес сейчас проявляют "Наполи" и "Челси".

Впрочем, "Жирона", несмотря на интерес именитых клубов, попробует летом сохранить своих ключевых футболистов, включая и Довбика.

Также отмечается, что от разных клубов есть интерес к таким игрокам "Жироны", как Ян Коуто, Савио, Мигель Гутьеррес, Алейш Гарсия, Арнау Мартинес, Иван Мартин. Об украинском хавбеке каталонцев Викторе Цыганкове Mundo Deportivo не упоминало.

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Напомним, что в текущем сезоне Довбик отыграл за "Жирону" 36 матчей, в которых он забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

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Челси (Лондон) Наполи Артем Довбик Жирона
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Источник:
MD
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.05.2024 в 00:10
Нехай Довбика продають за 40 -50 лямів і беруть в аренду Яремчука)
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Комментарии 3
ВасяКулебяка (Козливка)
01.05.2024 в 00:10
Нехай Довбика продають за 40 -50 лямів і беруть в аренду Яремчука)
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0
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dalexx (Украина)
01.05.2024 в 00:03
Йти з Жирони треба однозначно. Але не у ці клуби.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
30.04.2024 в 23:58
І Челсі, і Наполі - це клуби-середнячки, які не заслуговують на увагу Довбика.
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