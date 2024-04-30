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"У него невероятный потенциал", - в Цинциннати расхвалили Кевина Келси

Премьер-лига
Обновлено

Бразилец отправился в аренду в США

"У него невероятный потенциал", - в Цинциннати расхвалили Кевина Келси

mlssoccer.com

Новина українською

Генеральный менеджер клуба MLS "Цинциннати" прокомментировал аренду у "Шахтера" бразильского вингера Кевина Келси.

"Мы очень рады, что Кевин присоединился к нашей команде. Он талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним.

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Он физически одаренный нападающий с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду, и мы хотели бы приветствовать его в "Цинциннати", – заявил Олбрайт.

Напомним, что "Цинциннати" арендовал игрока до конца 2024 года. Также у клуба будет право выкупа.

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Шахтер (Донецк) Цинциннати Кевин Келси
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Источник:
Офсайт MLS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Shamilboroda (Дубно)
30.04.2024 в 23:37
А що ж буде, коли в МЛС дізнаються, що Кевін Келсі не бразилець? Страшно подумати...
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Комментарии 2
Shamilboroda (Дубно)
30.04.2024 в 23:37
А що ж буде, коли в МЛС дізнаються, що Кевін Келсі не бразилець? Страшно подумати...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2024 в 23:54
там знают, а школота - нет
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