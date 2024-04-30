"У него невероятный потенциал", - в Цинциннати расхвалили Кевина Келси

Генеральный менеджер клуба MLS "Цинциннати" прокомментировал аренду у "Шахтера" бразильского вингера Кевина Келси.

"Мы очень рады, что Кевин присоединился к нашей команде. Он талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Он физически одаренный нападающий с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду, и мы хотели бы приветствовать его в "Цинциннати", – заявил Олбрайт.

Напомним, что "Цинциннати" арендовал игрока до конца 2024 года. Также у клуба будет право выкупа.