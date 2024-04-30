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"У него невероятный потенциал", - в Цинциннати расхвалили Кевина Келси
Бразилец отправился в аренду в США
mlssoccer.com
Генеральный менеджер клуба MLS "Цинциннати" прокомментировал
"Мы очень рады, что Кевин присоединился к нашей команде. Он талантливый молодой игрок с невероятным потенциалом, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ним.
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Он физически одаренный нападающий с сильным менталитетом, который хорошо впишется в нашу команду, и мы хотели бы приветствовать его в "Цинциннати", – заявил Олбрайт.
Напомним, что "Цинциннати" арендовал игрока до конца 2024 года. Также у клуба будет право выкупа.
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