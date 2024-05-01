Кораблин: Очень хотел отпраздновать гол в стиле Джуда, может теперь прозовут Корабеллингемом

Полузащитник " Миная " Тимур Кораблин рассказал о победе своей команды в матче 26-го тура УПЛ с "Черноморцем" (2:0), в котором он забил один из голов.

– Давай о "Черноморце" поговорим. Одесситы по стилю игры похожи на "Рух", у которого перед этим забрали очки?

– Очень похожи. "Черноморец" агрессивно играет один в один, прессингует.

– С каким планом "Минай" выходил на этот матч?

– Надо было садиться за линию мяча и ждать шанса на контрах. Игроки "Черноморца" индивидуально сильны. Мы знали, что у нас будут свободные зоны. Если выдержим их темп, у нас будут моменты. Я не знаю, как бы сложилась игра, если бы мы не забили быстрый гол.

– Давай вспомним твой гол. Ты сразу увидел, что можешь вклиниться в борьбу?

– Цитируя Желько: "Отдал – беги в свободную зону". Очень вдохновляет, когда твои результативные действия приносят пользу команде. Хочется снова и снова переживать подобное. Приятно получать внимание от болельщиков, журналисты начинают говорить о тебе. Это кайф!

– В команде не прозвали Корабеллингемом за празднование?

– Очень хотел отпраздновать в стиле Джуда перед нашими болельщиками. Может, после интервью и прозовут :)

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– Нравится стиль игры Беллингема?

– Да. Для меня все только начинается в большом футболе. Нужно работать еще больше, чтобы пробивать новый потолок возможностей. Хочу доказать, чтобы люди никогда во мне не сомневались.