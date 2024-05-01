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Кораблин: Очень хотел отпраздновать гол в стиле Джуда, может теперь прозовут Корабеллингемом
Лидер Миная рассказал о победе над Черноморцем
фото из соцсетей
Полузащитник "
– Давай о "Черноморце" поговорим. Одесситы по стилю игры похожи на "Рух", у которого перед этим забрали очки?
– Очень похожи. "Черноморец" агрессивно играет один в один, прессингует.
– С каким планом "Минай" выходил на этот матч?
– Надо было садиться за линию мяча и ждать шанса на контрах. Игроки "Черноморца" индивидуально сильны. Мы знали, что у нас будут свободные зоны. Если выдержим их темп, у нас будут моменты. Я не знаю, как бы сложилась игра, если бы мы не забили быстрый гол.
– Давай вспомним твой гол. Ты сразу увидел, что можешь вклиниться в борьбу?
– Цитируя Желько: "Отдал – беги в свободную зону". Очень вдохновляет, когда твои результативные действия приносят пользу команде. Хочется снова и снова переживать подобное. Приятно получать внимание от болельщиков, журналисты начинают говорить о тебе. Это кайф!
– В команде не прозвали Корабеллингемом за празднование?
– Очень хотел отпраздновать в стиле Джуда перед нашими болельщиками. Может, после интервью и прозовут :)
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– Нравится стиль игры Беллингема?
– Да. Для меня все только начинается в большом футболе. Нужно работать еще больше, чтобы пробивать новый потолок возможностей. Хочу доказать, чтобы люди никогда во мне не сомневались.
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