Форвард Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей

В поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между "Полесьем" и "Ворсклой" в составе полищуков отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Как сообщает Sport.ua, у обоих - мышечное повреждение. Но если Крушинскому для восстановления еще понадобится неделя и он не сможет помочь своей команде в следующем матче – с "Зарей", который состоится 5 мая, то легионер уже сегодня собирается тренироваться в общей группе и должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.

Сейчас "Полесье" занимает 6-е место в чемпионате УПЛ, набрав 42 очка. "Заря" идет на 11-й строчке, имея в своем активе 27 пунктов.