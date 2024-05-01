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Форвард Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей

Премьер-лига

Тем временем еще восстанавливается Борис Крушинский

Форвард Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей

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В поединке 26-го тура чемпионата УПЛ между "Полесьем" и "Ворсклой" в составе полищуков отсутствовали полузащитник Борис Крушинский и нападающий Луифер.

Как сообщает Sport.ua, у обоих - мышечное повреждение. Но если Крушинскому для восстановления еще понадобится неделя и он не сможет помочь своей команде в следующем матче – с "Зарей", который состоится 5 мая, то легионер уже сегодня собирается тренироваться в общей группе и должен успеть подготовиться к противостоянию с луганчанами.

Сейчас "Полесье" занимает 6-е место в чемпионате УПЛ, набрав 42 очка. "Заря" идет на 11-й строчке, имея в своем активе 27 пунктов.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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