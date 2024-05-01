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Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 12-го тура УПЛ, в котором встретятся "Черноморец" и "Шахтер". Игра пройдет в пригороде Киева, на стадионе "Левый берег".

Перед очной встречей дончане лидируют в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 61 очко. Одесситы с 29 баллами располагаются на 10-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур
1 мая 2024. Киевская обл., "Левый берег"
"Черноморец" 13:00 "Шахтер"
Арбитр - Виталия Романов
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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