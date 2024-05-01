Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 12-го тура УПЛ, в котором встретятся "Черноморец" и "Шахтер". Игра пройдет в пригороде Киева, на стадионе "Левый берег".

Перед очной встречей дончане лидируют в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 61 очко. Одесситы с 29 баллами располагаются на 10-й строчке.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 12-й тур

1 мая 2024. Киевская обл., "Левый берег"

"Черноморец" 13:00 "Шахтер"

Арбитр - Виталия Романов

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>