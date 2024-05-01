Козак: Реабилитировались перед нашими болельщиками после кубкового поражения

Полузащитник "Полесья" Артем Козак прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в матче 26-го тура УПЛ.

"Игра выдалась энергозатратной. Большую работу мы проделали за эту игру. Ребята много отдавались. Мне очень понравилось отношение команды. Конечно, в плане игры нам есть что улучшать. Не все так всегда получается, как мы бы хотели, но это нормально, это футбол. Сюда люди приезжают так же профессиональные игроки. Они хотят вывезти отсюда максимум.

Но сегодня удача на нашей стороне. И мы перед нашими болельщиками реабилитировались после кубкового поражения, которое, наверное, нам запомнится надолго и оно будет где-то далеко в нашей голове, но оставим кубок на следующий сезон. Полуфинал был для нас очень, очень тяжелым ударом, наверное. Оно так же сказалось и на сезоне, на ребятах. Поэтому я очень рад, что мы сегодня их обыграли у нас дома", - цитирует футболиста клубная пресс-служба.