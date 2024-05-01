  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Козак: Реабилитировались перед нашими болельщиками после кубкового поражения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Козак: Реабилитировались перед нашими болельщиками после кубкового поражения

Премьер-лига

"Полесье" обыграло "Ворсклу" в чемпионате Украины

Козак: Реабилитировались перед нашими болельщиками после кубкового поражения

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Артем Козак прокомментировал победу над "Ворсклой" (1:0) в матче 26-го тура УПЛ.

"Игра выдалась энергозатратной. Большую работу мы проделали за эту игру. Ребята много отдавались. Мне очень понравилось отношение команды. Конечно, в плане игры нам есть что улучшать. Не все так всегда получается, как мы бы хотели, но это нормально, это футбол. Сюда люди приезжают так же профессиональные игроки. Они хотят вывезти отсюда максимум.

Но сегодня удача на нашей стороне. И мы перед нашими болельщиками реабилитировались после кубкового поражения, которое, наверное, нам запомнится надолго и оно будет где-то далеко в нашей голове, но оставим кубок на следующий сезон. Полуфинал был для нас очень, очень тяжелым ударом, наверное. Оно так же сказалось и на сезоне, на ребятах. Поэтому я очень рад, что мы сегодня их обыграли у нас дома", - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Читайте такжеФорвард Полесья вернется к тренировкам перед игрой с Зарей
По теме
yellow-arrow
Снова динамовцы. Определились лучшие игрок и тренер 26-го тура УПЛ
yellow-arrow
Сергей Чуйченко: Кривбасс может зацепиться за вторую позицию
yellow-arrow
Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
Ворскла (Полтава) Полесье (Житомир) Артем Козак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости