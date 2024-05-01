ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока апреля

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В минувшем месяце черкасчане провели 5 матчей: победа над "Вересом" (1:0) и "Александрией" (2:1), поражение от "Руха" (0:1) и "Шахтера" (0:3), а также ничья с "Динамо" (1:1).

За индивидуальную награду поборются пять футболистов. В списке претендентов Виталий Бойко, Мухаррем Яшари, Владислав Наумец, Алексей Хобленко и Эйнел Соареш.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.