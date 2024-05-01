  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока апреля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока апреля

Премьер-лига

В списке - 5 претендентов

ЛНЗ запустил голосование за лучшего игрока апреля

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о старте голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В минувшем месяце черкасчане провели 5 матчей: победа над "Вересом" (1:0) и "Александрией" (2:1), поражение от "Руха" (0:1) и "Шахтера" (0:3), а также ничья с "Динамо" (1:1).

За индивидуальную награду поборются пять футболистов. В списке претендентов Виталий Бойко, Мухаррем Яшари, Владислав Наумец, Алексей Хобленко и Эйнел Соареш.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "ЛНЗ" в Telegram.

Читайте такжеОсновной игрок ЛНЗ готовится к операции: СМИ сообщили подробности
По теме
yellow-arrow
Снова динамовцы. Определились лучшие игрок и тренер 26-го тура УПЛ
yellow-arrow
Сергей Чуйченко: Кривбасс может зацепиться за вторую позицию
yellow-arrow
Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
Алексей Хобленко Виталий Бойко ЛНЗ (Черкассы) Владислав Наумец Эйнел Соареш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости