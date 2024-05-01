  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Динамо" и "Вересом". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В Лобановского.

Киевляне идут на 2-м месте в таблице УПЛ, набрав 57 пунктов. Ровенчане с 20 баллами располагаются на 14-й строчке.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2 (ОТТ-платформа MEGOGO), Football Hub и YoTube-канал "Динамо".

Украинская Премьер-лига, 5-й тур
1 мая 2024. Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского
"Динамо" 15:30 "Верес"
Арбитр - Максим Козыряцкий
Видеотрансляция – 2+2, Football Hub, YouTube-канал "Динамо"
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Динамо - Верес
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Снова динамовцы. Определились лучшие игрок и тренер 26-го тура УПЛ
yellow-arrow
Сергей Чуйченко: Кривбасс может зацепиться за вторую позицию
yellow-arrow
Черноморец – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура УПЛ
Динамо (Киев) Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости