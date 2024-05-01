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Динамо - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ между "Динамо" и "Вересом". Игра пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. В Лобановского.
Киевляне идут на 2-м месте в таблице УПЛ, набрав 57 пунктов. Ровенчане с 20 баллами располагаются на 14-й строчке.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на канале 2+2 (ОТТ-платформа MEGOGO), Football Hub и YoTube-канал "Динамо".
Украинская Премьер-лига, 5-й тур
1 мая 2024. Киев, "Динамо" им. В. В Лобановского
"Динамо" 15:30 "Верес"
Арбитр - Максим Козыряцкий
Видеотрансляция – 2+2, Football Hub, YouTube-канал "Динамо"
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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