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Операция не понадобится. Будковский сообщил, сыграет ли он в этом сезоне

Премьер-лига

Форвард недавно получил серьезную травму

Операция не понадобится. Будковский сообщил, сыграет ли он в этом сезоне

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Нападающий "Полесья" Филипп Будковский рассказал о состоянии своего здоровья.

"Могло быть лучше, но сейчас более-менее уже так есть нормально могу, немножко похудел, но будет время потом наверстать. Похудел на четыре килограмма. Для меня это много. Когда тренируешься, вес стоит на месте или больше становится, а когда сидишь, ничего не делаешь, ну с детьми, но вес упал. Первые две недели не мог есть. За это время столько овсяной каши съел, что закончилась, надо было ездить каждый день.

Ездил там к паре врачей, они посмотрели и сказали, что оперировать не надо, поэтому в принципе только время и оно само будет заживать и расти кости поэтому в принципе, я не знаю через две недели может сделаю КТ и что-то оно покажет. Тренироваться не могу пока, я с детьми немножко прыгал на батуте, то ощущения неприятные.

Пока я завтра начинаю велосипед крутить, дальше через неделю понемногу буду бегать, а дальше уже посмотрим. Там уже конец. А там дальше уже будет видно. Видимо, в этом сезоне уже все. Потому что в принципе уже нет времени. Осталось пять недель, четыре. Пока маску сделают это еще две недели. Адаптироваться к ней еще.

Замеры маски еще не сделал. Так я же похудел, а потом лицо больше станет. То маска будет как там врач говорил, как на лошадях седло будет гулять. В маске придется, кто-то говорит, два-три месяца играть. В принципе, я не знаю, как оно будет. Я футболист. Я читал за Осимхена из "Наполи", то у него уже все прошло, но для уверенности он уже год играет. Это все будет зависеть от головы - много стыков, да и у меня уже такая позиция, что надо много борьбы, поэтому может буду играть долго, я не знаю.

На этот матч (с "Ворсклой" - прим.) было бы очень много мотивации. Да, я не забил пенальти и очень хотелось бы исправить и перед болельщиками, и перед командой. Тяжело было на душе, но хотелось бы выйти и забить", - сказал Будковский.

В текущем сезоне Будковский сыграл за "Полесье" 20 матчей, в которых забил 5 голов

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Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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