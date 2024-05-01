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"Это захватывающий проект". Кевин Келси оценил свой переход в клуб МЛС

Премьер-лига

Американцы арендовали форварда до конца 2024 года

"Это захватывающий проект". Кевин Келси оценил свой переход в клуб МЛС

Фото: fccincinnati.com

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Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси высказался по поводу своего перехода в аренду в клуб МЛС "Цинцинатти".

"Я рад присоединиться к "Цинциннати". Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры.

Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium (домашний стадион клуба - прим.)", - приводит слова Келси официальный сайт клуба.

Напомним, что "Цинциннати" арендовал игрока до конца 2024 года. Также у американского клуба будет право выкупа.

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Источник:
ФК Цинцінатті
Опубликовал: Алина Ерофеева
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