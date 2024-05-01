"Это захватывающий проект". Кевин Келси оценил свой переход в клуб МЛС

Венесуэльский форвард "Шахтера" Кевин Келси высказался по поводу своего перехода в аренду в клуб МЛС "Цинцинатти".

"Я рад присоединиться к "Цинциннати". Это захватывающий проект для клуба, и я с нетерпением жду своей первой игры.

Не могу дождаться встречи с болельщиками и момента, когда смогу сыграть свою первую игру на TQL Stadium (домашний стадион клуба - прим.)", - приводит слова Келси официальный сайт клуба.