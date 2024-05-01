Снова динамовцы. Определились лучшие игрок и тренер 26-го тура УПЛ

УПЛ подвела итоги голосования за звания лучших игрока и тренера 25-го тура УПЛ.

На первом этапе претендентов отбирали журналисты и эксперты, после чего уже голосовали болельщики.

Награды достались снова представителям "Динамо". В голосовании среди футболистов победил форвард киевлян Владислав Ванат, который набрал 57% голосов в Instagram и 51,5% в Google Form. Владислав забил победный гол на последних минутах поединка с "Днепром-1" (2:1).

Ванат опередил полузащитника "Шахтера" Марлона Гомеса, нападающего "Руха" Ярослава Карабина и голкипера "Оболони" Назария Федоривского.

Признание лучшего наставника получил коуч киевской команды Александрй Шовковский. Тренер удостоился 53% голосов болельщиков в Instagram и 54% в Google Form.

Его конкурентами были Марино Пушич ("Шахтер"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), и Желько Любенович ("Минай").

"Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.