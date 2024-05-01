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Не только Крупский. Еще один защитник Ворсклы интересен зарубежным клубам

Премьер-лига

Полтавчане не спешат продавать своих футболистов

Не только Крупский. Еще один защитник Ворсклы интересен зарубежным клубам

Фото: Instagram

Новина українською

Сразу несколько зарубежных клубов интересуются не только Ильей Крупским, но и еще одним защитником "Ворсклы" – Евгением Павлюком.

По информации Sport.ua, эти футболисты связаны долгосрочными контрактами с полтавчанами, которые не спешат их продавать. Разве что когда поступит предложение, от которого трудно будет отказаться.

Источник утверждает, что руководство "Ворсклы" надеется, что Крупский и Павлюк сумеют с наилучшей стороны проявить себя в финале Кубка Украины 15 мая в Ровно, который собирается посетить целая группа скаутов известных зарубежных команд.

В текущем сезоне Павлюк провел за полтавчан 26 поединков, а Крупский – 19.

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Ворскла (Полтава) Евгений Павлюк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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