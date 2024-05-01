Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не только Крупский. Еще один защитник Ворсклы интересен зарубежным клубам
Полтавчане не спешат продавать своих футболистов
Фото: Instagram
Сразу несколько зарубежных клубов интересуются не только Ильей Крупским, но и еще одним защитником "Ворсклы" – Евгением Павлюком.
По информации Sport.ua, эти футболисты связаны долгосрочными контрактами с полтавчанами, которые не спешат их продавать. Разве что когда поступит предложение, от которого трудно будет отказаться.
Источник утверждает, что руководство "Ворсклы" надеется, что Крупский и Павлюк сумеют с наилучшей стороны проявить себя в финале Кубка Украины 15 мая в Ровно, который собирается посетить целая группа скаутов известных зарубежных команд.
В текущем сезоне Павлюк провел за полтавчан 26 поединков, а Крупский – 19.
Популярное сейчас
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Бавария – Реал Мадрид 2:2. Веселая ничья в Мюнхене
- Минимальный триумф Полесья и безвыигрышная серия Ворсклы. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО