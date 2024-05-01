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Марлон впервые в основе. Известны стартовые составы матча Черноморец - Шахтер
Начало - в 13:00
Фото: ФК Чорноморець
В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 12-го тура УПЛ, в котором встретятся "Черноморец" и "Шахтер". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.
"Черноморец": "Черноморец": Варакута, Салюк, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Брагару, Бадибанга, Авагимян,
Запасные: Вечный, Билык, Иеде, Зе Гомес, Арсич, Альваренга, Голуб, Огиря, Присяжнюк, Кузык, Гучек.
"Шахтер": Ризнык, Бондарь, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Марлон, Кевин,
Запасные: Рудько, Траоре, Лемкин, Степаненко, Эгиналду, Швед, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Назарина, Невертон, Ракицкий.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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