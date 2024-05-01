УПЛ. Черноморец – Шахтер 1:4. Бенефис Марлона

В перенесенном матче 12-го тура УПЛ "Черноморец" на "Арене Левый берег" в Киевской области принимал донецкий "Шахтер". Одесситы сейчас занимают десятое место в таблице, а "горняки" достаточно уверенно лидируют. "Шахтер" в чемпионате выиграл двенадцать матчей подряд и на достигнутом точно не собирался останавливаться.

Через травму гостям не смог помочь Артем Бондаренко, который является одним из ключевых игроков в центре поля. Вместо него сегодня с первых минут вышел Марлон. Что касается одесситов, то вернулся в стартовый состав основной хавбек Александр Васильев, который в прошлом туре не мог играть из-за дисквалификации.

Игра началась очень неудачно для подопечных Григорчука. После розыгрыша углового Георгий Судаков подал, а Марлон выиграл верховую борьбу и ударом головой переправил мяч в сетку – 0:1. Защитники "Черноморца" просто наблюдали за тем, как бразилец расстреливает ворота. Первоочередной план на игру у номинальных хозяев уже можно было выбрасывать на мусорку, а для "горняков" все сложилось очень хорошо. По счету лидер чемпионата умеет играть уверенно и солидно.

Очень неожиданно одесситы смогли сравнять счет. Первая акцентированная атака подопечных Григорчука завершилась голом. После прострела Авагимяна не смог пробить по мячу Васильев, а вот у Бадибанги таких проблем не было. Легионер "Черноморца" мощно пробил в угол ворот – 1:1. Этот пропущенный гол еще больше разозлил гостей, которые очень быстро снова вышли вперед. Удар Судакова из-за пределов штрафной парировал Варакута, но первым на добивании оказался Марлон – 1:2. В этом эпизоде ошибся Ермаков, не уследивший за бразильцем. Это первые голы для 20-летнего хавбека за "Шахтер". Очень веселое начало встречи.

После второго гола подопечные Пушича не сбавляли обороты и старались не дать шансов сопернику даже приблизиться к своим воротам. С контролем мяча у "горняков" никаких проблем не было. Во второй половине тайма темп игры замедлился. Футболисты "Шахтера" продолжали владеть мячом, но без обострений.

На 41-й минуте Марлон решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от перекладины залетел в ворота – 1:3. Хет-трик легионера "Шахтера"! Солидная и уверенная игра лидера чемпионата.

Второй тайм уже превращался в формальность, ведь не было сомнений, что "Шахтер" доведет эту игру до победного логического завершения. После перерыва подопечные Пушича уверенно играли по счету, но уже не спешили, понимая, что ключевые игры еще впереди. К сожалению, в средине второго тайма из-за плохого самочувствия вынужден был покинуть поле герой матча Марлон.

На 65-й минуте гости довели счет до разгромного. Швед обыгрался с Траоре и уверенно обыграл Варакуту – 1:4. Замена сработала! Лидер УПЛ мог забивать еще, но свои моменты в конце встречи не реализовали.

В итоге, тринадцатая подряд победа "Шахтера" в УПЛ!

Vbet лига. 12-й тур

"Черноморец" - "Шахтер" 1:4

Голы: Бадибанга (12) - Марлон (3, 16, 41), Швед (65)

Предупредение: Васильев (40), Шпорн (52), Бондарь (77), Матвиенко (88)

"Черноморец": Варкута, Салюк (Иеде, 76), Ермаков, Путря (Альваренга, 78), Васильев, Шпорн, Бойчук (Гомес, 67), Штогрин (Гучек, 46), Брагару, Бадибанга, Авагимян (Кузык, 67)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон (Степаненко, 63), Судаков, Зубков (Егиналду, 63), Кевин (Швед, 63), Сикан (Траоре, 63)