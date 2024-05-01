Премьер-лига
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Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
Матчи пройдут 29 мая и 2 июня
Фото: УПЛ
Сегодня, 1 мая, в Доме футбола состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25. Ее провели спортивный директор УПЛ Максим Степаненко и спортивный директор ПФЛ Сергей Анненко
Пары плей-офф
Первые матчи: 29 мая (среда)
4 команда Первой лиги - 13 команда УПЛ
14 команда УПЛ - 3 команда Первой лиги
Ответные матчи: 2 июня (воскресенье)
13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги
3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ
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