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Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25

Премьер-лига

Матчи пройдут 29 мая и 2 июня

Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25

Фото: УПЛ

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Сегодня, 1 мая, в Доме футбола состоялась процедура жеребьевки плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25. Ее провели спортивный директор УПЛ Максим Степаненко и спортивный директор ПФЛ Сергей Анненко

Пары плей-офф

Первые матчи: 29 мая (среда)

4 команда Первой лиги - 13 команда УПЛ
14 команда УПЛ - 3 команда Первой лиги

Ответные матчи: 2 июня (воскресенье)

13 команда УПЛ - 4 команда Первой лиги
3 команда Первой лиги - 14 команда УПЛ

Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25 - изображение 1
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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