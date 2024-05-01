Бацула: Перед финалом Кубка Ворскле нужно выиграть в УПЛ

Защитник "Ворсклы" Андрей Бацула прокомментировал поражение от "Полесья" (0:1) в 26-м туре УПЛ, а также оценил шансы команды в финале Кубка Украины с "Шахтером".

– Это уже третье подряд поражение "Ворсклы" и, на мой взгляд, во всех трех последних матчах мы заслуживали лучшей участи. К сожалению, Фортуна явно улыбалась соперникам. Создается впечатление, что весь лимит везения в весенней части сезона "Ворскла" уже исчерпала. Ведь наши недавние победные матчи с "Черноморцем" и "Вересом", скорее, были ничейными. Вот такие реалии.

– А в поединке в Житомире, по твоему мнению, кто больше наиграл на победу?

– Считаю, что мы хорошо изучили соперника, не прогадали, взяв на вооружение схему 5-4-1. "Ворскла" контролировала ход событий на поле и мы наиграли на забитый мяч, но Иван Нестеренко промахнулся с выгодной позиции. И это же надо, чтобы под занавес именно он потерял мяч в своей штрафной площадке, что позволило хозяевам вырвать победу.

– Нестеренко, видимо, сильно переживал после финального свистка?

– С каждым такое могло случиться. Иван хотел выбить мяч, но умело сыграл в отборе игрок "Полесья". Надо детально проанализировать этот игровой эпизод, чтобы не наступать на те же грабли.

– Помнится, в прошлом сезоне выступления "Ворсклы" также напоминали катание на качелях, но на финишной прямой полтавчане выдали серию из пяти побед подряд.

– Было бы очень хорошо, если бы удалось повторить такой спурт, ведь у нас впереди также еще пять поединков: четыре – в чемпионате УПЛ и финал Кубка Украины с "Шахтером". Важно подойти к противостоянию с "горняками" психологически устойчивыми. Для этого надо обязательно взять верх в ближайших поединках – с "Металлистом 1925" и "Минаем". Особенно принципиальным обещает быть противостояние с харьковчанами, которых возглавляет бывший рулевой "Ворсклы" Виктор Скрипник.

– Раз уж зашла речь о кубковом финале, то как ты оцениваешь шансы "Ворсклы" в битве с "Шахтером"?

– Поскольку все решится в одном матче, то я не считаю "Ворсклу" обреченной. Если у нас не будет кадровых потерь, при максимальной мотивации, при поддержке 12 игрока, то у "Ворсклы" будет шанс завоевать главный приз. Тем более, что мы голодны к большим победам, - сказал Бацула.