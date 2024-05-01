Динамо назвало лучшего игрока апреля

"Динамо" огласило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам апреля. Победу одержал форвард Владислав Ванат.

За него проголосовало больше всего респондентов - 38%. Его конурентами были Николай Шапаренко (34%), Андрей Ярмоленко (10%), Владимир Бражко (9%), Георгий Бущан (6%) и Виталий Буяльский (3%).

Напомним, в прошлом месяце Ванат провел в составе киевлян 6 матчей, забил 2 гола и оформил 3 результативные передачи.