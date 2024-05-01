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Динамо назвало лучшего игрока апреля
Болельщики сделали свой выбор
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" огласило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам апреля. Победу одержал форвард Владислав Ванат.
За него проголосовало больше всего респондентов - 38%. Его конурентами были Николай Шапаренко (34%), Андрей Ярмоленко (10%), Владимир Бражко (9%), Георгий Бущан (6%) и Виталий Буяльский (3%).
Напомним, в прошлом месяце Ванат провел в составе киевлян 6 матчей, забил 2 гола и оформил 3 результативные передачи.
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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