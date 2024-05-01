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Динамо назвало лучшего игрока апреля

Премьер-лига

Болельщики сделали свой выбор

Динамо назвало лучшего игрока апреля

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" огласило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока по итогам апреля. Победу одержал форвард Владислав Ванат.

За него проголосовало больше всего респондентов - 38%. Его конурентами были Николай Шапаренко (34%), Андрей Ярмоленко (10%), Владимир Бражко (9%), Георгий Бущан (6%) и Виталий Буяльский (3%).

Напомним, в прошлом месяце Ванат провел в составе киевлян 6 матчей, забил 2 гола и оформил 3 результативные передачи.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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