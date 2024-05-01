Марлон забил свой первый гол за Шахтер в игре с Черноморцем. ВИДЕО

В пригороде Киева продолжается перенесенный матч 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером".

Уже на третьей минуте встречи свой первый гол в рамках украинской Премьер-лиги забил бразильский полузащитник "горняков" Марлон, удачно замкнув навес Георгия Судакова.

Отметим, что в прошлом туре Марлон отметился первой результативной передачей в составе "Шахтера".