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Марлон забил свой первый гол за Шахтер в игре с Черноморцем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Дебютный гол новобранца дончан

Марлон забил свой первый гол за Шахтер в игре с Черноморцем. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

В пригороде Киева продолжается перенесенный матч 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером".

Уже на третьей минуте встречи свой первый гол в рамках украинской Премьер-лиги забил бразильский полузащитник "горняков" Марлон, удачно замкнув навес Георгия Судакова.

Отметим, что в прошлом туре Марлон отметился первой результативной передачей в составе "Шахтера".

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 14:38
Розважальний тренувально-товариський матч хана-господина із своїми підданими
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Комментарии 4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 14:38
Розважальний тренувально-товариський матч хана-господина із своїми підданими
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.05.2024 в 13:58
ГРИ а где наш ГОМЕС -убирай Штогрина и выставляй всех легионеров --чего они сидят на лавке --игры вообще нет 5 мая не выходите на повторный позор --домой в конюшню
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aleks68
01.05.2024 в 14:00
может хватит ныть?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2024 в 13:51
там уже хет-трик!
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