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Марлон забил свой первый гол за Шахтер в игре с Черноморцем. ВИДЕО
Дебютный гол новобранца дончан
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
В пригороде Киева продолжается перенесенный матч 12-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Шахтером".
Уже на третьей минуте встречи свой первый гол в рамках украинской Премьер-лиги забил бразильский полузащитник "горняков" Марлон, удачно замкнув навес Георгия Судакова.
Отметим, что в прошлом туре Марлон отметился первой результативной передачей в составе "Шахтера".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 14:38
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