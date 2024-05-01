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Черноморец восстановил паритет, но Марлон вновь вывел Шахтёр вперед. ВИДЕО

Премьер-лига

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Черноморец восстановил паритет, но Марлон вновь вывел Шахтёр вперед. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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1 мая на стадионе "Левый Берег" проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют "Черноморец" и "Шахтер".

На быстрый гол в свои ворота одесситы ответили забитым мячом Бадибанги на 12-й минуте, но уже четыре минуты номинальные гости снова повели в счёте - дубль в поединке оформил звёздный новичок "Шахтёра" Марлон Гомес.

Отметим, что первый гол в матче стал для Марлона дебютным в УПЛ.

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Опубликовал: Александр Бураков
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