Черноморец восстановил паритет, но Марлон вновь вывел Шахтёр вперед. ВИДЕО

1 мая на стадионе "Левый Берег" проходит перенесенный матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют "Черноморец" и "Шахтер".

На быстрый гол в свои ворота одесситы ответили забитым мячом Бадибанги на 12-й минуте, но уже четыре минуты номинальные гости снова повели в счёте - дубль в поединке оформил звёздный новичок "Шахтёра" Марлон Гомес.



Отметим, что первый гол в матче стал для Марлона дебютным в УПЛ.