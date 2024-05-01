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Безумный удар. Марлон оформил хет-трик в первом тайме матча с Черноморцем. ВИДЕО
Фантастический перфоманс
instagram.com/fcshakhtar
Марлон Гомес забил третий гол в ворота "Черноморца" в перенесённом матче 12-го тура УПЛ, который проходит на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева.
По итогам первого тайма "Шахтёр" побеждает своего соперника со счётом 3:1. Единственный мяч в составе одесситов забил Зиги Бадибанга.
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