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Безумный удар. Марлон оформил хет-трик в первом тайме матча с Черноморцем. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Фантастический перфоманс

Безумный удар. Марлон оформил хет-трик в первом тайме матча с Черноморцем. ВИДЕО

instagram.com/fcshakhtar

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Марлон Гомес забил третий гол в ворота "Черноморца" в перенесённом матче 12-го тура УПЛ, который проходит на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева.

По итогам первого тайма "Шахтёр" побеждает своего соперника со счётом 3:1. Единственный мяч в составе одесситов забил Зиги Бадибанга.

Сегодняшний первый гол Марлона стал для него дебютным в рамках игр украинской Премьер-лиги.

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Опубликовал: Александр Бураков
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