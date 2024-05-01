Безумный удар. Марлон оформил хет-трик в первом тайме матча с Черноморцем. ВИДЕО

Марлон Гомес забил третий гол в ворота "Черноморца" в перенесённом матче 12-го тура УПЛ, который проходит на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева.

По итогам первого тайма "Шахтёр" побеждает своего соперника со счётом 3:1. Единственный мяч в составе одесситов забил Зиги Бадибанга.