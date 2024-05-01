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Мыхавко - снова в старте. Известны стартовые составы на матч Динамо - Верес

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Мыхавко - снова в старте. Известны стартовые составы на матч Динамо - Верес

fcdynamo.com

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В среду, 1 мая состоится перенесенный матч 5-го тура УПЛ, в котором встретятся "Динамо" и "Верес". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Ярмоленко, Волошин, Буяльский, Кабаев, Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Сирота, Вивчаренко, Шепелев, Андриевский, Малыш, Диалло, Царенко, Бенито, Пономаренко.

"Верес": Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик.

Запасные: Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновский, Годя, Шестаков, Свитюха.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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