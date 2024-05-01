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Хет-трик Марлона. Черноморец - Шахтёр 1:4. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец - Шахтёр ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.04.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Хет-трик Марлона. Черноморец - Шахтёр 1:4. Обзор матча и видео голов

Офіційний сайт Шахтаря

Новина українською

Состоялся перенесённый матч 12-го тура украинской Премьер-лиги между "Черноморцем" и "Шахтёром". С разгромным счётом победу одержал донецкий коллектив - 4:1.

Ещё в первом тайме хет-трик в составе "горняков" оформил Марлон Гомес. Это были первые голы бразильского хавбека в УПЛ. Ещё один мяч номинальных гостей во втором тайме забил Марьян Швед. Одесситы ответили лишь точным ударом Зиги Бадибанги на 12-й минуте.

Таким образом, "Шахтёр" сделал ещё один шаг к чемпионству. По итогам 26 туров "горняки" лидируют в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 7 очков (правда, у киевлян есть ещё одна игра в запасе).

Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Черноморец - Шахтёр 1:4

Голы: Бидибанга 12 - Марлон 3, 16, 42, Швед 66

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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