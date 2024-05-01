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Григорчук: Первые голы Шахтера – шедевры

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Черноморец вчистую проиграл Шахтеру

Григорчук: Первые голы Шахтера – шедевры

shakhtar.com

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Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в послематчевом флеш-интервью подвел итог поединка 12-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4).

"Нет сомнения, что результат закономерен. На поле была заметна немалая разница в классе и очень большая разница в скорости. Скорость и взрывные качества – это огромная сила в футболе. Качественные футболисты обладают такими характеристиками. Противодействовать им очень и очень непросто.

А если это еще и умножается на исполнительское мастерство, которое было сегодня проявлено, то у команды есть огромные шансы на достижение больших результатов. Первые голы "Шахтера" – шедевры.

Почему "Черноморец" мало забивает? Чем выше мастерство атакующих игроков, тем лучше реализация. В противном случае должно быть стечение обстоятельств. Сегодня нам удалось использовать момент. В первом тайме мы могли забить хотя бы еще один гол, предпосылки для этого были", - рассказал Григорчук.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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