Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Григорчук: Первые голы Шахтера – шедевры
Черноморец вчистую проиграл Шахтеру
shakhtar.com
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук в послематчевом флеш-интервью подвел итог поединка 12-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4).
"Нет сомнения, что результат закономерен. На поле была заметна немалая разница в классе и очень большая разница в скорости. Скорость и взрывные качества – это огромная сила в футболе. Качественные футболисты обладают такими характеристиками. Противодействовать им очень и очень непросто.
А если это еще и умножается на исполнительское мастерство, которое было сегодня проявлено, то у команды есть огромные шансы на достижение больших результатов. Первые голы "Шахтера" – шедевры.
Почему "Черноморец" мало забивает? Чем выше мастерство атакующих игроков, тем лучше реализация. В противном случае должно быть стечение обстоятельств. Сегодня нам удалось использовать момент. В первом тайме мы могли забить хотя бы еще один гол, предпосылки для этого были", - рассказал Григорчук.
Популярное сейчас
- Черноморец - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО