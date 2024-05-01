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Ярмоленко забил Вересу и обошел Воробья по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
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Андрей открыл счет в матче с Вересом

Ярмоленко забил Вересу и обошел Воробья по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" играют перенесенный матч 5-го тура УПЛ.

Киевляне открыли счет в уонце первого тайма - удар Бражка со штрафного парировал кипер "Вереса", но первым на добивании оказался Ярмоленко.

Отметим, что это взятие ворот стало для Ярмоленко 106-м в чемпионатах Украины, и в рейтинге лучших бомбардиров Лиги он вышел на чистое 4-е место, обойдя Андрея Воробья. Впереди у Андрея теперь Евгений Селезнев с 117 голами.

124 гола - Максим Шацких

123 - Сергей Ребров

117 - Евгений Селезнев

106 - Андрей Ярмоленко

105 - Андрей Воробей

103 - Жуниор Мораес

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Верес".

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