Ярмоленко забил Вересу и обошел Воробья по количеству голов в УПЛ

В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" играют перенесенный матч 5-го тура УПЛ .

Киевляне открыли счет в уонце первого тайма - удар Бражка со штрафного парировал киепр "Вереса", но первым на добивании оказался Ярмоленко.

Отметим, что это взятие ворот стало для Ярмоленко 106-м в чемпионатах Украины, и в рейтинге лучших бомбардиров Лиги он вышел на чистое 4-е место, обойдя Андрея Воробья. Впереди у Андрея теперь Евгений Селезнев с 117 голами.

124 гола - Максим Шацких

123 - Сергей Ребров

117 - Евгений Селезнев

106 - Андрей Ярмоленко

105 - Андрей Воробей

103 - Жуниор Мораес