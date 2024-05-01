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Ярмоленко забил Вересу и обошел Воробья по количеству голов в УПЛ
Андрей открыл счет в матче с Вересом
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В среду, 1 мая, "Динамо" и "Верес" играют перенесенный матч 5-го тура
Киевляне открыли счет в уонце первого тайма - удар Бражка со штрафного парировал киепр "Вереса", но первым на добивании оказался Ярмоленко.
Отметим, что это взятие ворот стало для Ярмоленко 106-м в чемпионатах Украины, и в рейтинге лучших бомбардиров Лиги он вышел на чистое 4-е место, обойдя Андрея Воробья. Впереди у Андрея теперь Евгений Селезнев с 117 голами.
124 гола - Максим Шацких
123 - Сергей Ребров
117 - Евгений Селезнев
106 - Андрей Ярмоленко
105 - Андрей Воробей
103 - Жуниор Мораес
Напомним, что UA-Футбол ведет
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