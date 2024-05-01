Бондаренко - о своей травме: Бежал, оступился в ямке и подвернул голеностоп

Полузащитник " Шахтера " Артем Бондаренко рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, а также отреагировал на хет-трик Марлона Гомеса в ворота "Черноморца" в матче 12-го тура УПЛ (4:1).

"Мое восстановление идет по плану. Пока присутствуют болевые ощущения. Я бежал, оступился в ямке и подвернул голеностоп. Все по плану, почти круглосуточно работаю над восстановлением с реабилитологом. Но сроки восстановления будут известны позже.

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Рад за Марлона Гомеса. Он хороший игрок, все знаем его потенциал. Конкуренция сделает всех сильнее – и меня, и его. Для футбольной команды конкуренция – это всегда хорошо", - рассказал Бондаренко.

Напомним, что ранее была информация, что Бондаренко из-за своей травмы пропустит порядка 3-х недель.