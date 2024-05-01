УПЛ. Динамо - Верес 1:0. Автобус не спас команду Шандрука

Наставник ровенской команды Олег Шандрук был очень недоволен игрой своих подопечных против львовского "Руха" в прошлом туре и провел на этот поединок тотальную ротацию. По сути тренер "Вереса" готовил этот состав именно на закрытый поединок против столичного коллектива. И нужно отдать должное, это работало. Определенное время.

Динамовцам очень тяжело было входить в последнюю треть поля соперника. В основном "бело-синие" кружили вокруг штрафной площадки гостей и не могли вскрыть оборонительные ряды ровенчан. Футболисты "Вереса" действовали очень компактно и грамотно вытесняли хозяев от своей штрафной зоны.

Такая закрытая игра сводила к минимуму количество моментов у обоих ворот. Да, конечно, команда Александра Шовковского имела значительно больший процент владения мячом, однако его никак не удавалось конвертировать даже в акцентированные удары, не то, чтобы в голевые моменты.

В общем, в первом тайме коллективы демонстрировали футбол достаточно низкого качества и показали много борьбы. Очень пресная и вязкая игра. Если и стоило ожидать взятия ворот, то после грубой ошибки одной из сторон. Так и произошло. Под занавес первых 45 минут счет размочить удалось Ярмоленко. Стенка ровенчан откровенно рассыпалась после нехитрого удара Бражко со штрафного, а опытный вингер киевлян удачно сыграл на добивании.

После этого по сути план Шандрука на игру был разрушен. Главная ставка гостей была на то, чтобы не пропустить. А теперь "Вересу" нужно было идти большими силами вперед и отыгрываться. По факту ровенский коллектив оказался в безыдейной яме, поскольку данный ростер был как раз заточен на сдерживание соперника, а не построение позиционных атак и игру первым номером.

Во втором тайме сценарий игры практически не изменился. Разве что гости изредка делали вылазки в атаку, благодаря чему игроки "Динамо" получали больше пространства и свободных зон. Вскоре как раз и пришел первый опасный момент от "Вереса". Из-за пределов штрафной пробивал Дахновский, но на месте был Бущан.

Если обобщать вышесказанное, то ровенская команда сама не играла в футбол, и одновременно максимально перекрывала кислород для оппонентов. В свою очередь подопечным Шовковского очень не хватало оригинальных идей и нестандартных действий впереди. Киевлянам очень недоставало конструктива и последней передачи.

Ситуацию на поле были призваны изменить выходы Шепелева и Пономаренко. Они и сделали результат. Сначала в штрафной зоне классно разобрался и прошил вратаря юный нападающий столичной команды. Кстати, для Матвея этот забитый мяч стал дебютным в футболке первой команды "Динамо". А уже буквально через пару минут в пустых воротах ровенчан расписался хавбек "бело-синих". Примечательно, что оба ассиста оформил Волошин, который в принципе мог в тех эпизодах и забивать сам.

В итоге, имеем непростую домашнюю победу подопечных Александра Шовковского. План "Вереса" на игру работал хорошо, но, к сожалению, лишь определенный промежуток времени. Игра была по сути до первой ошибки. Все же выбранная тактика на эту игру от Олега Шандрука требовала максимальной концентрации и отдачи в течение всех 90 минут. Киевляне забирают свои заслуженные три зачетных балла, а народный клуб возвращается домой ни с чем, при этом потратив слишком много сил.

Фото - Алина Ерофеева / UA-Футбол

Перенесенный матч 5-го тура УПЛ сезона 2023/24

1.05.2024. Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Динамо" - "Верес" 3:0

Голы: Ярмоленко 41, Пономаренко 81, Шепелев 85.

"Динамо": Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко (Шепелев 66), Волошин, Ванат (Пономаренко 75), Караваев, Кабаев (Бенито 86), Буяльский (Царенко 86), Михавко (Сирота 47), Дубинчак.

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Шепелев, Андриевский, Малыш, Диалло, Сирота, Царенко, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Верес": Ющишин - Гакман, Мельник, Вовченко, Смиян, Банада, Клец (Кучеренко 68), Кухарук (Кучеров 68), Шастал, Шарай, Гайдучик (Свитюха 79).

Запасные: Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновский, Годя, Шестаков, Свитюха.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Запасные: Ванат 74.

Арбитр: Козыряцкий Максим.